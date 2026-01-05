“Pensé: lo que faltaba en medio de todo esto, un sismo”: así viví en Caracas el momento del ataque de EE.UU.

Por CNN Español

El viernes llegué a mi casa después de trabajar, cerca de las 10 de la noche. Mi familia estaba allí, seguíamos estirando la celebración del año nuevo. Jugamos a las cartas un rato, recordando lo que sería el día de cumpleaños de mi difunto padre. Luego me fui a recostar y decidí ponerme al día con la serie Stranger Things. De pronto, un estruendo interrumpió la tranquilidad de la noche. Sentí que la ventana vibraba.

Me asomé a la ventana y miré al cielo. Noté que estaba raro, como si se aproximara una tormenta, pero el tono era marrón. Luego siguieron más estruendos. Pensé: lo que faltaba en medio de todo esto, un sismo.

Pero ahí vi que mi teléfono empezaba a recibir llamadas y mensajes sin parar. Una de las llamadas era de una vecina, que me decía que su prima, que vive frente a La Carlota, estaba viendo explosiones, fuego y columnas de humo. Recién ahí caí en la cuenta de que esto no era un sismo, aunque todavía tenía dudas. Comencé a hablar con gente, a ver videos. Yo no vivo cerca de donde fueron los ataques, pero se escuchaban las explosiones.

Inmediatamente reuní a mi familia y nos resguardamos en el centro del apartamento, lejos de las ventanas. Cada tanto yo me asomaba a ver qué pasaba.

Apenas supe lo que había ocurrido, me vestí. Yo tenía ya reservada ropa como para ponerme cuando llegara ese momento. Desde hacía un tiempo se hablaba de que iba a ocurrir, aunque no sabíamos que sería de esa magnitud.

Ya vestida, subí al apartamento más alto del edificio para tratar de tener desde arriba una idea más clara de lo que estaba sucediendo.

Mi hermano y su esposa estaban con su beba, de siete meses, y se pusieron nerviosos al pensar que no tenían todo lo necesario para la pequeña ante un escenario de incertidumbre.

Agarramos el carro y fuimos a un supermercado que en general está abierto las 24 horas. Pero estaba cerrado. Tenía las luces encendidas, pero las rejas cerradas. No había una sola alma en la calle. Solo se veía seguridad, cada vez más, policías que comenzaron a bloquear algunas vías.

La mayoría de las gasolinerías estaban cerradas, igual que los restaurantes. No teníamos nada para comer. Mi cuñada me preparó algo sencillo y con eso salí hacia la oficina. Solamente me llevé un café.

Recién al mediodía pude comer, entre pase y pase para la cobertura en vivo. Mientras iba leyendo, informándome. Y ya para esa hora había un comunicado del Gobierno de Venezuela, lo que me facilitó el trabajo, porque al menos había información oficial.

Luego comenzamos a hacer los recorridos, visitamos la base de La Carlota, que fue uno de los lugares atacados por Estados Unidos. También fuimos al centro y vimos personas armadas allí. Era muy agobiante tratar de entender y procesar todo en tiempo real, todo se estaba viviendo muy rápidamente.

Me llamó mucho la atención también sentir la incredulidad que tenía la gente con la situación. Sobre todo la noticia sobre la detención de Maduro. La gente no lo podía creer. Incluso una persona me dijo que pensaba que la foto que publicó Trump en sus redes, de Maduro detenido, había sido realizada con inteligencia artificial.

Creo que a todos los venezolanos nos llevó unas horas comprender realmente el alcance de lo ocurrido. Y nos llevará aún más tiempo entender las consecuencias.

