Trump atacó a Venezuela y arrestó a su presidente. ¿Es legal?

El 2 de noviembre, la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró a Vanity Fair que los ataques terrestres en Venezuela requerían la aprobación del Congreso. Añadió que si Trump “autorizara alguna actividad terrestre, eso sería una guerra y entonces (se necesitaría) al Congreso”.

Días después, funcionarios del Gobierno de Trump dijeron en privado a miembros del Congreso prácticamente lo mismo: que carecían de justificación legal para respaldar ataques contra objetivos terrestres en Venezuela.

Sin embargo, tan solo dos meses después, la administración Trump ha hecho lo que previamente había indicado que no podía hacer.

El Gobierno lanzó lo que Trump llamó un “ataque a gran escala contra Venezuela” y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, para que enfrente cargos en EE.UU. Y lanzó esa campaña para un cambio de régimen sin la aprobación del Congreso.

(En noviembre, Trump afirmó que no necesitaba la autorización del Congreso para acciones terrestres, pero claramente no era la opinión común de todos en su Gobierno).

Parece que la misión, por ahora, se limitó a derrocar a Maduro. Pero, como señaló Trump, la misma sí implicó un ataque dentro del país, la misma circunstancia que algunos miembros de la administración habían dicho previamente que requería una autorización de la que carecía. CNN informó a principios de noviembre que el Gobierno había solicitado una nueva opinión legal del Departamento de Justicia sobre tales ataques.

Y Trump, en una conferencia de prensa este sábado, habló repetidamente no solo del arresto de Maduro, sino también de que gobernará Venezuela y tomará el control de su petróleo. Esos comentarios sin duda podrían interpretarse como una sugerencia de que se trató de algo más que arrestar a Maduro.

Los ataques de dudosa legalidad dentro de otro país, incluso aquellos diseñados específicamente para derrocar a líderes extranjeros, no son inéditos en la historia reciente de Estados Unidos. Pero incluso en ese contexto, este es notable.

Esto se debe a que el Gobierno de Trump ha tenido poco cuidado al ofrecer justificaciones consistentes o un marco legal para el ataque. Y ni siquiera parece haber notificado al Congreso con antelación, que suele ser el mínimo indispensable en tales circunstancias.

Aún no se ha emitido una explicación completa de la supuesta justificación del Gobierno, pero las primeras señales son característicamente confusas.

El senador republicano Mike Lee, de Utah, declaró poco después de los ataques que el secretario de Estado, Marco Rubio, le había dicho que el ataque era necesario para, en palabras de Lee, “proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto” contra Maduro.

“Esta acción probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, bajo el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”, dijo Lee, un crítico frecuente de las acciones militares no autorizadas en el exterior.

Horas después, el vicepresidente J. D. Vance repitió esa misma línea.

“Y un mensaje de servicio público para todos los que dicen que esto es ‘ilegal’: Maduro tiene múltiples acusaciones en Estados Unidos por narcoterrorismo”, dijo Vance en X. “No se puede evadir la Justicia por narcotráfico en Estados Unidos por vivir en un palacio en Caracas”.

En una conferencia de prensa posterior, Rubio reiteró que las fuerzas armadas habían estado apoyando “una función de aplicación de la ley”.

Pero hay muchas personas que viven en otros países y que están siendo acusadas en Estados Unidos, y no es habitual que el Gobierno estadounidense ataque a países extranjeros para llevarlos ante la justicia.

El Gobierno tampoco había indicado previamente que la fuerza militar pudiera usarse legalmente por este motivo.

Inicialmente, Trump amenazó con ataques terrestres dentro de Venezuela contra el narcotráfico, a pesar de que Venezuela aparentemente es un actor algo menor en ese negocio.

Posteriormente, el Gobierno sugirió que los ataques podrían ser necesarios porque Venezuela enviaba a gente mala a Estados Unidos.

Y luego, tras minimizar inicialmente el papel del petróleo en la campaña de presión estadounidense contra Venezuela y Maduro, Trump dijo que buscaban recuperar “el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron en el pasado”.

Las señales fueron tan confusas que incluso el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, un republicano de línea dura, indicó a mediados de diciembre que el Gobierno carecía de claridad en sus mensajes.

“Quiero claridad en este punto”, dijo Graham. “El presidente Trump dice que (Maduro) tiene los días contados. Me parece que tiene que irse. Si el objetivo es eliminarlo porque representa una amenaza para nuestro país, que lo diga. ¿Y qué pasará después? ¿No creen que la mayoría de la gente quiere saberlo?”.

A pesar de enfocarse en la operación militar de este sábado, Trump afirmó en la conferencia de prensa que Estados Unidos participará a partir de ahora en el Gobierno de Venezuela, al menos temporalmente. Y habló repetidamente sobre su petróleo.

“Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera”, dijo Trump, y añadió en otro momento: “Vamos a gobernar bien el país”.

E incluso si el Gobierno hubiera ofrecido una justificación más consistente, eso no significa que la misma fuera apropiada.

El ejemplo más reciente e importante del uso de las fuerzas estadounidenses para un cambio de régimen es, por supuesto, la guerra en Iraq. Dicha guerra fue autorizada por el Congreso en 2002. La guerra contra el terrorismo, en su sentido más amplio, fue autorizada por el Congreso en 2001, tras los atentados del 11-S.

Desde entonces, los gobiernos han intentado justificar diversas acciones militares en Medio Oriente utilizando dichas autorizaciones, a veces de forma dudosa. Pero Venezuela se encuentra en un escenario completamente diferente.

Si bien muchos han comparado la acción en Venezuela con la de Iraq, la mejor comparación —y una que el Gobierno aparentemente pretende hacer— es la de Panamá en 1989.

Al igual que en Venezuela, el entonces líder panameño, Manuel Noriega, se encontraba bajo acusación estadounidense, incluso por narcotráfico. Y, al igual que en Venezuela, la operación fue menos una guerra a gran escala que una acción específicamente diseñada para derrocar a su líder.

En 1980, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia concluyó que el FBI carecía de autoridad para detener y secuestrar a un ciudadano extranjero y que éste compareciera ante la justicia. Sin embargo, la Oficina de Asesoría Legal (OLC) de la administración de George H. W. Bush revirtió discretamente esa decisión en el verano de 1989.

Un memorando escrito por William P. Barr, quien posteriormente se convertiría en secretario de Justicia durante el Gobierno de Bush y el primer mandato de Trump, estableció que un presidente tiene “autoridad constitucional inherente” para ordenar al FBI que detenga a personas en países extranjeros, incluso si hacerlo violaba el derecho internacional.

Ese memorando pronto se utilizó para justificar la operación para destituir a Noriega. (Casualmente, Noriega fue capturado el mismo día que Maduro: el 3 de enero de 1990).

Pero ese memorando sigue siendo controvertido hasta el día de hoy. Además, constituye una concesión de autoridad extraordinariamente amplia, que potencialmente permite el uso de la fuerza militar estadounidense en cualquier lugar.

Y la situación en Venezuela podría ser diferente, ya que se trata de un país más grande que podría resultar más difícil de controlar con su líder bajo custodia extranjera. Además, posee una importante riqueza petrolera, lo que significa que otros países podrían interesarse en lo que suceda allí ahora. (China calificó el ataque como “uso flagrante de la fuerza contra un Estado soberano”).

Tanto en la conferencia de prensa como en una entrevista con Fox News el sábado por la mañana, Trump invocó la posibilidad de una mayor intervención militar e insistió en que eso podría implicar algo más que simplemente arrestar a Maduro.

Eso también significa que las dudas sobre la autoridad legal de Trump podrían volver a ponerse a prueba, tal como ya lo ha hecho con sus ataques legalmente cuestionables contra presuntos barcos de narcotraficantes y otras acciones en la región.

Lo que está claro es que Trump busca poner a prueba una vez más los límites de su autoridad como presidente y la tolerancia de los estadounidenses hacia ella. Pero esta vez lo hará en uno de los escenarios más importantes hasta la fecha. Y la historia de su manipulación de la ley ciertamente no ha terminado.

