Qué implica el ataque de EE.UU. a Venezuela para el precio de la gasolina y para la mayor reserva de petróleo del mundo

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos tomaría el control de las enormes reservas de petróleo de Venezuela y reclutaría a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la devastada industria petrolera del país.

Venezuela concentra unos 303.000 millones de barriles de crudo, cerca de una quinta parte de las reservas globales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). Ese tesoro de crudo jugará un papel central en el futuro del país.

Los futuros del petróleo no se negocian durante el fin de semana, por lo que el impacto a corto plazo en el precio del petróleo es una incógnita pero Trump dijo que EE.UU. administrará el gobierno venezolano por el momento.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos —las más grandes del mundo— entren, inviertan miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

Una renovación liderada por EE.UU. podría convertir a Venezuela en un proveedor mucho mayor de petróleo y podría crear oportunidades para las compañías petroleras occidentales y servir como una nueva fuente de producción. También podría ayudar a mantener los precios bajo control, aunque precios más bajos podrían desincentivar a algunas empresas estadounidenses de producir petróleo.

Incluso si mañana se restableciera completamente el acceso internacional, podrían pasar años y requerirse gastos enormes para que la producción petrolera venezolana volviera a la normalidad. La empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural PDVSA dice que sus oleoductos no se han modernizado en 50 años, y el costo de actualizar la infraestructura para volver a los niveles máximos de producción costaría US$ 58.000 millones.

“Para el petróleo, esto tiene el potencial de convertirse en un evento histórico”, dijo Phil Flynn, analista senior de mercados de Price Futures Group. “El régimen de Maduro y Hugo Chávez básicamente saquearon la industria petrolera venezolana”.

Venezuela alberga la mayor reserva probada de petróleo del mundo, pero su potencial supera con creces su producción real: Venezuela produce alrededor de un millón de barriles al día, cerca del 0,8 % de la producción global de crudo.

Esa cifra es menos de la mitad de lo que producía antes de que Maduro asuma el poder en 2013 y menos de un tercio de los 3,5 millones de barriles diarios que bombeaba antes de que el régimen socialista tomara el control.

Las sanciones internacionales al Gobierno venezolano y una profunda crisis económica contribuyeron al declive de la industria petrolera, pero también la falta de inversión y de mantenimiento, de acuerdo con la EIA. La infraestructura energética de Venezuela se ha deteriorado y la capacidad de producción se ha reducido de forma significativa con los años.

Venezuela simplemente no produce suficiente petróleo como para marcar una gran diferencia.

Los precios del petróleo se han mantenido bajo control este año por temores de un exceso de oferta. La OPEP aumentó la producción, mientras que la demanda se debilitó ante una economía global sigue luchando contra la inflación y los problemas de asequibilidad tras la crisis de precios posterior a la pandemia.

El petróleo estadounidense superó brevemente los US$ 60 por barril cuando el Gobierno de Trump comenzó a confiscar petróleo de embarcaciones venezolanas, pero luego volvió a caer hasta alrededor de US$ 57. Por eso, si los inversionistas consideran que el ataque es una mala noticia para el suministro, la reacción del mercado probablemente será moderada.

“Psicológicamente, podría darle un pequeño impulso, pero el petróleo de Venezuela puede ser reemplazado con relativa facilidad por una combinación de productores globales”, dijo Flynn.

El tipo de petróleo que posee Venezuela —crudo pesado y ácido— requiere equipos especiales y un alto nivel de capacidad técnica para su producción. Las compañías petroleras internacionales cuentan con esa capacidad, pero han tenido restricciones para operar en el país.

Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, tiene crudo ligero y dulce, ideal para fabricar gasolina, pero no mucho más. El crudo pesado y ácido, como el de Venezuela, es crucial para ciertos productos que se fabrican en el proceso de refinado, como el diésel, el asfalto y los combustibles para fábricas y maquinaria pesada. El diésel escasea en todo el mundo, en gran parte debido a las sanciones impuestas al petróleo venezolano.

Desbloquear el petróleo de Venezuela podría ser especialmente beneficioso para Estados Unidos. El país está cerca y su petróleo es relativamente barato, debido a su consistencia espesa que exige un mayor refinado. Muchas refinerías de Estados Unidos fueron construidas para procesar crudo pesado venezolano y son mucho más eficientes cuando lo utilizan, en comparación con el petróleo estadounidense, según Flynn.

“Si esto continúa desarrollándose sin sobresaltos — y por ahora parece una operación magistral— y las empresas de Estados Unidos pueden regresar para reconstruir la industria petrolera venezolana, podría cambiar las reglas del juego para el mercado petrolero global”, concluyó Flynn.

Trump calificó el negocio petrolero de Venezuela como “un fracaso total”.

“Estaban bombeando casi nada en comparación con lo que podrían haber estado extraído y lo que podría haber sucedido”, dijo Trump.

“Vamos a tener a nuestras muy grandes compañías petroleras de Estados Unidos —las más grandes del mundo— que entrarán, gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a generar dinero para el país”, agregó.

No está claro cómo se verán afectados los precios de la energía por la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Bob McNally, presidente de la firma consultora Rapidan Energy Group, con sede en Washington, dijo a CNN que cree que el impacto en los precios sería “moderado”, pero no espera un gran impacto “a menos que veamos señales de disturbios sociales generalizados y las cosas se vean caóticas. Es más probable si esto parece ‘estable’”.

“La pregunta es qué tan rápido una Venezuela proestadounidense podría aumentar su producción. Ese será el juego de salón. La percepción puede adelantarse a la realidad. La gente asumirá que Venezuela puede agregar petróleo más rápido de lo que realmente puede”, dijo.

“Venezuela puede ser un factor determinante, pero no en los próximos 5 a 10 años”, dijo McNally.

Los mercados petroleros abren el domingo por la noche. Los precios dependerán de si Trump “concretar la recuperación” del sector petrolero venezolano, según Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas en RBC Capital Markets.

“Todo depende de si Venezuela desafía la historia reciente de los intentos de cambio de régimen liderados por Estados Unidos”, dijo Croft a CNN. “El presidente Trump señaló que Estados Unidos está de regreso en ‘modo de construcción nacional’, y que las empresas estadounidenses harán las inversiones necesarias para asegurar la recuperación del sector petrolero. Creo que necesitamos muchos más detalles antes de declarar ‘Misión Cumplida’”.

