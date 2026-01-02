Al menos tres personas murieron en enfrentamiento en zona minera en el norte de Perú

Por EFE

Al menos tres personas murieron durante un aparente enfrentamiento que se produjo en una bocamina en la provincia de Pataz, en el norte de Perú, que está siendo investigado actualmente por la Fiscalía y la Policía Nacional, informaron este jueves fuentes oficiales.

El Ministerio Público señaló en la red social X que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, una localidad de la región de La Libertad que permanece en estado emergencia desde 2024, inició una investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas.

Confirmó que los cuerpos de las víctimas fueron hallados con impactos de bala en la bocamina ‘Papagayo’, en un sector conocido como Morena, en el distrito y provincia de Pataz, a unos 880 kilómetros de Lima.

En ese sentido, agregó que el fiscal provincial Limber Mallqui dispuso el levantamiento de los cadáveres para su traslado a la ciudad de Trujillo, la capital regional, para que se realicen las necropsias que ordena ley.

Además, se encargó al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la ciudad vecina de Huamachuco que efectúe las pericias de 11 cartuchos de bala encontrados en la escena del crimen.

La Fiscalía señaló que también se dispuso que se interrogue al personal de seguridad privada de la zona minera y a los policías que intervinieron, así como la inspección del lugar y la verificación de las cámaras de seguridad, entre otras diligencias considerada urgentes para aclarar los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Medios locales informaron que durante la madrugada del 31 de diciembre de produjo un enfrentamiento en un área de extracción de oro en la jurisdicción de Vijus, cuando un grupo de personas aún no identificadas al parecer ingresó a la bocamina encontrándose con agentes de seguridad que los repelieron con armas de fuego.

Sin embargo, la minera Poderosa, que opera en la zona, señaló en un comunicado que su personal de seguridad llegó al lugar tras oír disparos y que el enfrentamiento “se habría producido en un sector donde operan grupos dedican a la minería ilegal que se disputan el control del área”.

Añadió que los guardias de seguridad constataron que había tres fallecidos, por lo que reportaron el hecho a la Policía que, tras las primeras investigaciones, detuvo a dos personas, lo que aún no ha sido confirmado oficialmente.

Pataz ha sido declarada en estado de emergencia por la presencia de bandas ligadas a la minería ilegal de oro, un clima de inseguridad que ha dejado a múltiples mineros muertos en los últimos meses, atentados contra torres eléctricas y numerosos casos de extorsión.

En mayo del año pasado se produjo la matanza de 13 personas dentro de un socavón, como parte de un enfrentamiento entre bandas armadas que buscaban controlar distintas galerías de extracción de oro en la zona, que actualmente está bajo control de un comando militar-policial.

