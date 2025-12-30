Gobierno de Trump congela pagos de guarderías infantiles a Minnesota en medio de investigación federal por presunto fraude

Por Zoe Sottile, Andy Rose, Holmes Lybrand y Lauren Mascarenhas, CNN

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) anunció la congelación de todos los pagos de guarderías infantiles al estado de Minnesota, mientras el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) investigan denuncias de fraude, incluso en centros de cuidado infantil, en la más reciente demostración de fuerza federal en el estado, hogar de la mayor población somalí del país.

El subsecretario de HHS, Jim O’Neill, anunció la congelación de fondos en X el martes, semanas después de que ICE comenzara con operaciones en el área de Minneapolis-St. Paul dirigidas específicamente a inmigrantes somalíes indocumentados, a raíz de las revelaciones sobre un fraude generalizado contra el estado, así como de los comentarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que “no quiere” a somalíes en el país.

Esta campaña intensificada también se produce pocos días después de que el creador de contenido de YouTube Nick Shirley, quien ha publicado videos antiinmigrantes y antimusulmanes en el pasado, publicara un video viral en el que afirmaba haber encontrado fraude generalizado en guarderías administradas por somalíes. El video, que incluye pruebas limitadas de las acusaciones del creador, había recibido más de 1,5 millones de visitas en YouTube hasta el lunes por la noche y fue retuiteado por el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, y el exdirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk.

Además de exigir una auditoría estatal de las guarderías de Minnesota que aparecen en el video, O’Neill dijo que la agencia ahora exigirá justificación y recibos o evidencia fotográfica para todos los pagos a los estados provenientes de la Administración de Niños y Familias del departamento.

“Los fondos solo se liberarán cuando los estados prueben que se están gastando legítimamente”, dijo O’Neill.

Minnesota recibe US$ 185 millones en fondos federales para cuidado infantil para 19.000 niños, dijo la agencia en su publicación. El anuncio no especificó planes alternativos para las familias de todo el estado que se verán afectadas por la congelación.

El martes, Shirley dijo a Whitney Wild de CNN que está “100 % seguro” de que las acusaciones en su video son ciertas. Un hombre cuya investigación aparece en el video dijo a CNN que obtuvo toda la información de sitios web de acceso público y que no le fue entregada por políticos republicanos. CNN está investigando las afirmaciones de Shirley.

Un funcionario policial declaró a CNN que el aumento de agentes del DHS en Minneapolis el lunes, incluidas visitas a unas 30 empresas, se debió en parte al video.

La jefa de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, anunció el lunes que la financiación de la agencia a Minnesota sería suspendida para “investigar US$ 430 millones en presunto fraude en PPP en todo el estado”. No dijo si esa investigación sobre el Programa de Protección de Nóminas (PPP, por sus siglas en inglés) de la era covid involucró a alguna de las empresas vistas en el video de Shirley.

En respuesta a una publicación en X sobre el presunto fraude, el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, cada vez más a la vanguardia de la retórica antiinmigrante de la administración, dijo: “Están robando dinero y poder político a los habitantes de Minnesota”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo el martes que su gestión ha pasado años combatiendo el fraude, “remitiendo casos a las fuerzas del orden, cerrando y auditando programas de alto riesgo”.

Walz también pidió a la legislatura estatal más autoridad para tomar medidas agresivas, dijo un portavoz del gobernador a CNN.

El director del FBI, Kash Patel, también dijo que la agencia ya había enviado recursos adicionales a Minnesota incluso “antes de que la conversación pública escalara en línea”.

El lunes, el DHS comenzó a publicar videos que muestran a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional entrando en lo que denominaron “lugares sospechosos de fraude”, mientras algunos miembros de la legislatura estatal exigían una nueva investigación.

“De ser ciertas, las revelaciones… destacan un uso indebido obvio de dólares de los contribuyentes y plantean serias dudas sobre la supervisión e integridad de los programas destinados a ayudar a los niños”, dijo una carta del lunes firmada por 30 senadores estatales republicanos.

Esto es lo que sabemos sobre las investigaciones y el video viral.

Lo que las autoridades calificaron como un aumento de recursos federales se produce tras la viralización de un video de YouTube de Shirley, un joven, de 23 años, que se autodenomina periodista independiente y publica contenido en redes sociales con una inclinación conservadora.

En el video viral sobre un supuesto fraude en Minnesota, Shirley visita e intenta entrar en varios centros de cuidado infantil en Minnesota que, según él, no están realmente operativos, aunque afirma que reciben financiación gubernamental a través de Programa de Asistencia Infantil (CCAP, por sus siglas en inglés), que proporciona fondos para el cuidado de niños a familias de bajos ingresos.

Shirley no especifica los días en que visitó la mayoría de los centros que, según él, estaban dirigidos por personas de origen somalí, limitándose a decir que visitó uno al “mediodía”.

CNN está investigando los centros identificados en el video y contactó a varios de ellos. El video también muestra a Shirley escoltado fuera de un edificio por la Policía tras reportes de que estaba invadiendo propiedad privada y acosando a personas.

“Aunque tenemos preguntas sobre algunos de los métodos utilizados en el video, sí tomamos muy en serio las preocupaciones que plantea sobre el fraude”, dijo la comisionada del Departamento de Niñez, Juventud y Familias de Minnesota, Tikki Brown, en una conferencia de prensa el lunes, informó la afiliada de CNN, KARE.

Un portavoz del gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo a CNN que dos de los centros que aparecen en el video estaban cerrados. Sin embargo, posteriormente un portavoz del Departamento de Niñez, Juventud y Familias de Minnesota aclaró que uno de ellos —Quality Learning Center— decidió finalmente permanecer abierto, según el Minnesota Star Tribune.

Ibrahim Ali, gerente de Quality Learning Center, y cuyos padres son dueños del lugar, declaró a KARE el lunes que el video de Shirley se grabó cuando el negocio estaba programado para estar cerrado. Un aviso en la puerta indica que el horario de atención es de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

“No hay ningún fraude en absoluto”, dijo Ali a KARE.

CNN observó a familias dejando a sus hijos en Quality Learning Center este martes.

Una revisión estatal de licencias del negocio, realizada en junio, enumera varias infracciones —incluida la falta de capacitación requerida para parte del personal y documentación inadecuada de medicamentos—, pero nada que sugiera que el centro estuviera desocupado.

El HHS del estado dice que los pagos del CCAP a las guarderías pueden ser retenidos por fraude, pero no solo por “infracciones de licencias”.

CNN intentó comunicarse con Quality Learning Center el lunes a los números telefónicos del negocio y del contacto listados en registros estatales, pero no obtuvo respuesta.

No es inusual que las guarderías mantengan sus puertas cerradas o exijan una tarjeta de acceso por razones de seguridad, explicó a CNN Clare Sanford, vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de la Asociación de Cuidado Infantil de Minnesota. Además, dijo, la mayoría de los centros sería especialmente cautelosa al permitir el ingreso de alguien que esté filmando, por preocupaciones sobre la privacidad de los niños.

Sanford añadió que, aunque sería inusual que un centro opere sin ningún niño, no es raro que funcionen por debajo de su capacidad oficial. Los fondos del CCAP —el tipo de financiamiento que Shirley afirma que se estaría robando— se basan en los niños elegibles inscritos en un centro, no en su capacidad total.

Las guarderías en Minnesota enfrentan regulaciones estrictas, dijo Sanford a CNN. Por ley, cada centro con licencia debe recibir al menos una visita anual sin previo aviso de un inspector, quien pasa horas revisando una lista de verificación de unos 400 ítems. Los centros recién abiertos enfrentan un escrutinio aún mayor como parte de un esfuerzo reciente para combatir el fraude: pueden esperar cuatro visitas en su primer año de operación, tres de ellas sin previo aviso.

El video no aborda esas regulaciones. Su impacto explosivo es un ejemplo del creciente poder del ecosistema mediático de derecha, impulsado en gran medida por creadores independientes a quienes el presidente ha favorecido sobre las redes tradicionales. Shirley fue invitado a la Casa Blanca en octubre para una mesa redonda con Trump sobre Antifa junto a otros creadores conservadores. Antes, filmó un video durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, otro sobre “estafadores inmigrantes deportados en Nueva York” y una entrevista con la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi.

Whitney Phillips, profesora asociada de Política de la Información y Medios en la Universidad de Oregon, dijo que le resulta “difícil imaginar” que el FBI u otra agencia gubernamental bajo Trump desplegara recursos en una zona si un periodista independiente de izquierda hiciera acusaciones similares.

Pero, agregó, “el Gobierno no está siendo dirigido hacia lugares a los que no quiera ir. Los influencers de derecha le dan al Gobierno una razón para hacer lo que ya planeaba hacer”.

Un funcionario de las fuerzas del orden dijo a CNN que las investigaciones anunciadas el lunes fueron motivadas en parte por el video y cubren investigaciones tanto de inmigración como de fraude.

“El fraude que roba a los contribuyentes y priva a los niños vulnerables seguirá siendo una de las principales prioridades del FBI en Minnesota y a nivel nacional”, dijo Patel en una publicación en X. “El FBI cree que esto es solo la punta de un iceberg muy grande. Seguiremos el rastro del dinero y protegeremos a los niños, y esta investigación sigue en curso”.

“El DHS está en el terreno en Minneapolis, yendo PUERTA POR PUERTA en sitios sospechosos de fraude”, dijo la agencia en X, junto con un video de personas con chaquetas marcadas como “Police – HSI”.

Ninguna de las agencias dijo en sus publicaciones si se habían realizado arrestos en la última ofensiva.

Cinco republicanos en la legislatura estatal están pidiendo la renuncia de Walz.

“La gente en nuestros distritos plantea este tema constantemente. Es el tema número uno del que oímos hablar”, dijeron en un comunicado el lunes. “Quieren saber por qué nadie está siendo responsabilizado. Quieren saber cuándo alguien va a arreglarlo. Y quieren saber por qué el gobernador no está renunciando”.

La presidenta de la Cámara, Lisa Demuth, dijo que la Comisión de Prevención del Fraude de la cámara ha estado investigando denuncias de fraude relacionadas con la financiación de CCAP durante meses.

“Nadie ha perdido su trabajo”, dijo Demuth en una conferencia de prensa el lunes. “Nadie ha sido disciplinado públicamente de ninguna manera”.

Los auditores de cuidado infantil del estado remiten un promedio de cinco casos al año a las fuerzas del orden para investigación criminal, dijo el Departamento de Servicios Humanos en un informe presentado al comité de la Cámara en febrero.

Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó las acusaciones de que las autoridades estatales pasaron por alto el fraude. El gobernador “ha trabajado durante años para combatir el fraude y pidió a la Legislatura estatal más facultades para tomar acciones agresivas”, dijo un portavoz a CNN.



Las autoridades ya habían apuntado antes al fraude en el estado, incluso en julio, cuando el FBI allanó cinco empresas en las llamadas Ciudades Gemelas que presuntamente cometieron fraude en programas de asistencia de vivienda de Medicaid, según el Minnesota Star Tribune.

Un fiscal federal dijo el 18 de diciembre que la mitad o más de los aproximadamente US$ 18.000 millones en fondos federales que respaldaron 14 programas administrados por Minnesota desde 2018 podrían haber sido robados, según The Associated Press. “La magnitud no puede subestimarse”, dijo el primer fiscal federal adjunto Joe Thompson. “Lo que vemos en Minnesota no es un puñado de malos actores cometiendo delitos. Es un fraude industrial a gran escala, asombroso”.

Walz acusó a Thompson de sacar la cifra de US $9.000 millones de la nada.

“Deberían estar igualmente indignados por un dólar o cualquiera que sea ese número, pero están usando esa cifra sin la prueba detrás”, dijo Walz en una conferencia de prensa el 19 de diciembre, según KARE. “Extrapolar ese número para hacer sensacionalismo, o hacer declaraciones al respecto, realmente no nos ayuda”.

Gran parte de la indignación por las acusaciones de fraude en la comunidad somalí se ha centrado en Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro que, según los fiscales, afirmó falsamente que proporcionaba comidas a niños necesitados durante la pandemia de covid-19. A partir de 2022, se presentaron cargos federales contra decenas de personas —la gran mayoría de ellas somalíes—.

Una serie de auditorías estatales sobre la falta de supervisión de fondos en Minnesota fue desestimada por Walz, un demócrata, informó CNN el año pasado. Esto ocurrió en medio de acusaciones de que el fuerte apoyo de la comunidad somalí —y sus aportes— a los demócratas ayudaron a protegerla del escrutinio.

Una investigación inicial del Departamento de Educación de Minnesota sobre presunto fraude por parte de Feeding Our Future se vio obstaculizada en parte por una demanda presentada por la organización y su fundadora, Aimee Bock —quien no es somalí—, en la que alegaba que la investigación era discriminatoria. Posteriormente retiró voluntariamente la demanda una semana después de que agentes federales allanaran su casa y las oficinas de la organización.

Bock fue luego condenada por siete cargos federales, incluido soborno. Aún no ha sido sentenciada, pero un juez negó su solicitud de un nuevo juicio.

Thompson, el fiscal federal principal del caso, dijo que las autoridades solo han recuperado unos US$ 60 millones de los US$ 250 millones robados en la conspiración de Feeding Our Future, según AP.

“He oído que saquearon —los somalíes saquearon— a ese estado por miles de millones de dólares”, dijo Trump. “Miles de millones. Cada año, miles de millones de dólares, y no aportan nada”.

Las acusaciones de fraude —que han derivado en más de 40 condenas solo en el caso de Feeding Our Future— se han convertido en un detonante de las invectivas de Trump contra los somalíes. El presidente ha arremetido durante años contra la diáspora somalí de Minnesota, cuya gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Alrededor de 84.000 personas de origen somalí viven en el área de Minneapolis–St. Paul, muchas de ellas reasentadas tras huir de una cruenta y prolongada guerra civil en su país de origen.

La atención de Trump hacia los inmigrantes somalíes y los estadounidenses de ascendencia somalí se remonta a su primer mandato presidencial, cuando incluyó a Somalia en un veto inmigratorio junto con otros países de mayoría musulmana.

Aunque los líderes estatales han rechazado la etiqueta, el Gobierno de Trump llama a Minnesota una “jurisdicción santuario”.

“Siempre volverás a estas jurisdicciones santuario, donde los encontrarás escondidos a plena vista y usando esas protecciones para emplear, no solo a extranjeros ilegales, sino para cometer fraude criminal, tal como estás viendo ahora”, dijo Todd Lyons, director interino de ICE, el martes en Fox News.

La representante de EE.UU. Ilhan Omar, ciudadana naturalizada que llegó al país desde Somalia como refugiada, ha sido un blanco frecuente de su enojo.

A principios de diciembre, Trump dijo que Omar y “sus amigos” no deberían poder servir como miembros del Congreso. También calificó a los somalíes de Minnesota de “basura” que deberían “regresar a donde vinieron”.

“Cuando vienen del infierno, y se quejan y no hacen nada más que quejarse, no los queremos en nuestro país. Que regresen a donde vinieron y lo arreglen”, dijo Trump en una reunión de gabinete este mes. El vicepresidente J. D. Vance golpeó con fuerza la mesa de conferencias en señal de apoyo.

Los somalíes y sus defensores, sin embargo, señalan que el grupo condenado por fraude no representa a toda la comunidad.

“La comunidad somalí en las Ciudades Gemelas está compuesta en su gran mayoría por familias trabajadoras, pequeños empresarios, personal de salud, estudiantes y contribuyentes que aportan todos los días a la economía y a la vida cívica de Minnesota”, dijo a CNN por correo electrónico Jaylani Hussein, director ejecutivo del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas.

“Hay unas pocas manzanas podridas, ya sabes, que cometieron delitos y violaron la ley”, dijo anteriormente a CNN Kamali Ali, de 39 años, quien llegó a EE.UU. desde Somalia cuando era niño, tras anunciarse el operativo de ICE dirigido a somalíes. “Pero al mismo tiempo, no se puede aplicar un castigo colectivo”.

The-CNN-Wire

Hannah Rabinowitz, Omar Jimenez, TuAnh Dam, Rob Kuznia y Emma Tucker, de CNN, contribuyeron a este reporte.