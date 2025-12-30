Fuerza Armada de Venezuela asegura estar custodiando instalaciones petroleras en medio de tensión con EE.UU.

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aseguró este martes que mantiene la vigilancia del Complejo Petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia, y del Centro de Refinación Paraguaná, en Falcón, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos.

Pedro González Ovalles, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) 1 Occidental, informó que una Unidad de Reacción Rápida (URRA) se encuentra desplegada en “anillos concéntricos” para “garantizar la seguridad integral” de los complejos, según un video publicado por el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

El Centro de Refinación Paraguaná, uno de los mayores del mundo, transforma crudo en gasolina, diésel, asfalto y otros derivados, según el Ministerio de Hidrocarburos. Mientras que el Complejo Petroquímico Ana María Campos produce fertilizantes y plásticos, utilizando el gas natural como insumo clave, según Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Mientras la FANB asegura los complejos, Estados Unidos continúa intensificando la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro con ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe, el “bloqueo total” a petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela y, más recientemente, con el primer ataque conocido ejecutado por la CIA contra una instalación portuaria en la costa venezolana.

CNN reportó que la agencia de inteligencia estadounidense ejecutó un ataque con drones en diciembre que alcanzó un muelle en la costa venezolana, que el Gobierno de EE.UU. creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío, según las fuentes.

Trump reconoció por primera vez el ataque en una entrevista la semana pasada que inicialmente pasó desapercibida, aunque ofreció pocos detalles, incluso cuando los reporteros le preguntaron directamente sobre el tema.

El ataque podría escalar significativamente las tensiones entre EE.UU. y Maduro, a quien el Gobierno de Trump ha estado presionando para que renuncie mediante una amplia campaña militar que comenzó con un despliegue en el Caribe en agosto.

Con información de Kit Maher, Kevin Liptak, Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Jim Sciutto y la agencia EFE.