¿Por qué la “excelente” reunión de Trump con Zelensky también fue bastante buena para Putin?

Análisis por Clare Sebastian, CNN

Al menos en la superficie, pareció haber sido uno de los mejores encuentros cara a cara entre los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky, el sexto en un año en el que esta relación se ha deteriorado hasta casi romperse y ha requerido reparaciones constantes y minuciosas.

El ambiente, cuando salieron del comedor de Mar-a-Lago, fue conciliador. Zelensky vestía traje —el mismo atuendo negro sobrio que había usado en la Casa Blanca en octubre—. Trump calificó la reunión como “excelente” y preguntó si Zelensky y su general, que “parece sacado de un casting central”, habían disfrutado la comida. Incómodo, sí, pero muy lejos de la humillación pública del líder ucraniano que se vivió en la Oficina Oval en febrero.

Y, sin embargo, bajo el velo de la cortesía, hubo una retórica del presidente de Estados Unidos que sugiere que su posición por defecto en las negociaciones sigue siendo presionar a Kyiv mientras apacigua a Moscú.

En la cuestión más difícil de todas —el territorio— Trump llegó a sugerir en un momento que de todos modos podría ser “tomado” en los próximos meses, al preguntar: “¿No están mejor haciendo un acuerdo ahora?”. Fue una línea inquietantemente similar a la del asesor del Kremlin Yuri Ushakov, al resumir una llamada entre el presidente Vladimir Putin y Trump más temprano ese domingo: “Dada la situación en las líneas del frente, tendría sentido que el régimen ucraniano adoptara esta decisión sobre Donbás sin demora”.

Ese eco no pasó desapercibido en el Kremlin. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, señaló en una llamada con periodistas que Trump “aparentemente les recordó [a la parte ucraniana] que Ucrania está perdiendo territorio y seguirá perdiéndolo”. Mientras las fuerzas rusas continúan avanzando lentamente en la región oriental de Donbás, Putin ha exigido que Ucrania ceda tierras que Rusia aún no ha logrado ocupar.

El Kremlin ya se sentía confiado en su capacidad para influir en el presidente estadounidense. En los días previos a la cumbre de Alaska entre Trump y Putin, en agosto, líderes europeos trabajaron intensamente para convencer a Trump de que era necesario un alto el fuego antes de iniciar negociaciones de paz, algo que Moscú siempre ha descartado. Al final, fue Putin quien ganó ese argumento y, más de cuatro meses después, Trump todavía parece respaldar su postura.

“Él [Putin] siente que, miren, saben, están luchando para detenerse y luego, si tienen que volver a empezar, que es una posibilidad, no quiere estar en esa posición. Entiendo esa postura”, dijo Trump el domingo.

La aparente retirada del alto el fuego de la mesa ha creado ahora un nuevo punto muerto. Aunque Ucrania parece cada vez más abierta a discutir concesiones territoriales, Zelensky ha dejado claro que ceder o cambiar el estatus del territorio ucraniano probablemente requeriría un referéndum, algo que —según dice— no puede ocurrir sin un alto el fuego de al menos 60 días.

Sin alto el fuego no hay referéndum, y sin referéndum podría no haber concesiones territoriales por parte de Ucrania y, en última instancia, ningún acuerdo. Así que volvemos al carrusel diplomático, comprando cada vez más tiempo para que Rusia ataque.

“Rusia quiere seguir presionándonos. ¿Y cómo se ve esa continuación? Guerra, misiles, artillería”, dijo Zelensky en declaraciones a periodistas la mañana del lunes. Mientras hablaba, la mayoría de las regiones ucranianas iniciaban la semana con apagones regulares, y más de 9.000 hogares en la región de Kyiv despertaron sin electricidad.

No sorprende entonces que el presidente ucraniano se moviera incómodo de un pie a otro mientras escuchaba a Trump describir a Putin como “muy bueno” en el tema de la central nuclear de Zaporiyia, que Rusia tomó por la fuerza en marzo de 2022 y ocupa desde entonces.

“El presidente Putin en realidad está trabajando con Ucrania para reabrirla. Es un gran paso cuando no está bombardeando esa planta”, dijo el presidente estadounidense.

La central de Zaporiyia se encuentra actualmente en trabajos de reparación de líneas eléctricas cercanas para evitar un accidente nuclear, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. La instalación ha quedado desconectada de su suministro eléctrico externo en 12 ocasiones desde la ocupación rusa y, a comienzos de este mes, el organismo de la ONU advirtió que los constantes ataques de Moscú contra la infraestructura energética ucraniana también representan una amenaza para su seguridad. “La persistente inestabilidad en la red eléctrica de Ucrania sigue socavando la seguridad nuclear”, dijo su director general, Rafael Grossi.

En un asunto clave para Ucrania ha habido un pequeño avance: las garantías de seguridad. Hasta ahora, Kyiv solo contaba con garantías verbales de que Estados Unidos participaría en las garantías de seguridad de posguerra, después de que Trump cambiara su postura en agosto. Ahora esas garantías están por escrito, aunque con una vigencia de 15 años —que Zelensky quiere ampliar— y aún requieren la aprobación del Congreso. Las garantías no implicarían tropas estadounidenses sobre el terreno, pero al menos habría apoyo para Europa si decidiera enviar las suyas. “Vamos a ayudar a Europa al 100 %, como ellos nos ayudarían a nosotros”, dijo Trump.

Y, sin embargo, hasta que Rusia y Ucrania puedan sentarse a dialogar directamente —algo que Zelensky espera que pueda ocurrir en enero tras otra ronda de conversaciones con aliados—, todo esto es hipotético. Ese escenario pareció aún más lejano el lunes, después de que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusara a Kyiv de atacar una de las residencias de Putin y prometiera que Moscú “revisará” su posición negociadora como resultado. Zelensky rechazó la acusación como “otra mentira” de Rusia.

Peskov, el portavoz del Kremlin, reiteró el lunes que Rusia quiere “la retirada de las fuerzas armadas del régimen de Donbás más allá de sus fronteras administrativas”. Eso, por supuesto, incluye territorio que Rusia no ha podido ocupar en casi cuatro años de guerra. Y, a cambio, Moscú sigue recibiendo elogios y gestos diplomáticos desde la Casa Blanca, con Trump hablando con Putin tanto antes como después de su reunión con Zelensky.

El carrusel diplomático vuelve a acelerarse ahora de cara a 2026, con reuniones a nivel de asesores seguidas por un encuentro de la “Coalición de los Dispuestos” en París a comienzos de enero, y luego una posible cumbre en Washington con Trump, según dijo Zelensky el lunes. Mientras tanto, el Gobierno de Trump ha propuesto que las discusiones continúen en varios grupos de trabajo, una idea respaldada por Moscú.

Y, aun así, en este ciclo ya bastante predecible, no se puede descartar un giro repentino. En octubre, un Trump frustrado impuso sanciones a los gigantes petroleros de Rusia, una medida que ha hecho que los precios del petróleo ruso caigan a su nivel más bajo desde la invasión de febrero de 2022.

“Tal vez el pulso de fuerzas para Trump aún no esté perdido para Ucrania. Los líderes se están reuniendo, las conversaciones continúan”, escribió Orysia Lutsevych, directora del Foro de Ucrania del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, en una publicación en X. El exdiplomático ruso Boris Bondarev fue menos optimista: “Si quieres retrasar algo por un tiempo indefinido, crea unos cuantos grupos de trabajo”, escribió.

Kevin Liptak, Victoria Butenko, Darya Tarasova, Issy Ronald, Svitlana Vlasova, Mitchell McCluskey y Aditi Sangal, de CNN, contribuyeron a este reporte.