Indonesia recupera un cadáver en la zona donde se busca al DT español Fernando Martín y sus hijos

Published 7:03 pm

Por EFE

Los equipos de rescate de Indonesia informaron este lunes que han recuperado un cadáver en las aguas cercanas al lugar donde el pasado viernes naufragó un barco turístico, y donde se busca a cuatro españoles desaparecidos.

Según el comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles. Un balsa de los rescatistas acudió esta mañana a recuperar los restos sin vida, y están en proceso de verificar su identidad.

