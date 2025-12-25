Más republicanos abandonan la Cámara de Representantes para postularse a gobernador: alegan que hay un “ambiente tóxico”

Por Annie Grayer, Molly English y Alex Leeds Matthews, CNN

Los republicanos del Congreso aún no han batido el récord de jubilaciones en un solo año, pero algunos afirman que es solo cuestión de tiempo antes de que la frustración generalizada con el estado actual de Washington provoque un punto de inflexión, ya que muchos miembros del partido se están marchando.

Los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que aspiran a la gobernación en sus estados en este ciclo electoral representan la mayor cantidad de candidatos que se han postulado desde cualquiera de los dos partidos, según los datos disponibles recopilados por CNN desde 1974. Desde Arizona hasta Florida y Carolina del Sur, un número cada vez mayor de legisladores republicanos sienten que pueden implementar mejor la agenda del presidente Donald Trump a nivel estatal que como parte de una estrecha mayoría en el Congreso.

“Simplemente creo que tendré más impacto como jefe del ejecutivo que como legislador”, declaró a CNN el representante Tom Tiffany, candidato a gobernador de Wisconsin. “La pregunta fundamental es: ¿dónde puedo hacer el mayor bien a la gente del estado de Wisconsin? Y creo que es como gobernador”, añadió.

Si bien la mayoría de los republicanos que se van del Congreso dejan escaños seguros que serán fáciles de volver a ocupar para su partido, las salidas evidencian el descontento general que, según los miembros, conlleva el cargo: desde la paralización que dificulta la aprobación de leyes hasta las amenazas de seguridad que ellos y sus familias enfrentan por estar en el ojo público.

El representante Michael McCaul, quien se jubila tras dos décadas en la Cámara de Representantes, donde se desempeñó como presidente de las Comisiones de Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores, declaró a CNN que el Congreso ha empeorado durante su mandato.

“El nivel de partidismo, el rencor, el debate virulento, la demonización de la oposición, la falta de voluntad para trabajar con los partidos para lograr cosas buenas para el pueblo estadounidense, y simplemente el ambiente tóxico en general. Y luego estamos encadenados al pleno por votaciones que, en muchos casos, nunca se convertirán en ley”, dijo el republicano de Texas.

Otro legislador republicano, que habló bajo condición de anonimato para expresarse con libertad, fue aún más allá al describir cómo la disfunción de Washington impide lograr cosas sencillas.

“Es histórico estar allí. Es un honor increíble. Pero, vaya, a veces te quitan la energía”, dijo el legislador. “Para algunos, es como: ¿para qué estoy haciendo esto?”.

El Partido Republicano comenzó el año con impulso después de que Trump ganara la Casa Blanca y el partido tomara el control de ambas cámaras del Congreso. Durante el verano, los republicanos se unieron para promulgar un proyecto de ley de amplio alcance, asegurando un logro legislativo emblemático para el presidente.

Pero a medida que el año se acerca a su fin, muchos republicanos no buscarán la reelección en Washington. Y aunque el Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso ahora, algunos dentro del partido temen que esto no suceda después de las elecciones intermedias de 2026.

Aun así, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confía en que su partido conservará la Cámara Baja en las elecciones intermedias del próximo año.

“Soy muy optimista sobre las elecciones intermedias. Sé que vamos a ganar porque tenemos un excelente historial”, declaró el republicano de Luisiana el 11 de diciembre.

Al preguntársele qué lleva a los republicanos a retirarse del Congreso, Johnson respondió el 3 de diciembre: “Estos no son tiempos fáciles. El país enfrenta muchos desafíos. Y lo estamos haciendo en un entorno donde tenemos uno de los márgenes más estrechos posibles, los más estrechos de la historia. Por lo tanto, a veces se generan fricciones y cada uno tiene ideas diferentes y, como digo a diario, me dedico a la construcción de consensos”.

“No todos están contentos con cada decisión todos los días. Pero así es el Congreso. Así funciona el sistema”, añadió.

Hasta la fecha, al menos 14 legisladores, la mayoría republicanos, han presentado sus candidaturas para gobernadores en 2026. Once legisladores de la Cámara de Representantes —diez republicanos y un demócrata— se postulan actualmente a la gobernación, superando el récord anterior de nueve legisladores en 2018.

La representante Elise Stefanik, de Nueva York, también anunció su plan de postularse a la gobernación este año, pero su campaña duró poco: suspendió su campaña a finales de diciembre y anunció que no se presentaría a la reelección en la Cámara.

Este año, tres senadores han anunciado su candidatura a la gobernación, y dos de ellos han tomado la inusual decisión de abandonar sus mandatos en el Senado antes de tiempo para tener la oportunidad de ganar la gobernación en sus estados.

Se espera que haya más postulaciones. La competencia está tan apretada que en dos estados —Carolina del Sur y Arizona— dos legisladores republicanos compiten entre sí por la gobernación.

Muchos afirman que sus decisiones de abandonar el Congreso son únicas o el resultado de las oportunidades que surgen en sus estados. Sin embargo, el frecuente estancamiento partidista en Washington durante este mandato ha contribuido al atractivo de convertirse en ejecutivo estatal, especialmente en estados considerados bastiones republicanos.

El senador Tommy Tuberville ha decidido que podría ser más eficaz implementando la agenda de Trump si regresa a su estado natal, Alabama.

“Aquí no se toman muchas decisiones”, dijo Tuberville sobre el Senado en una entrevista con CNN. “Puedes votar a favor o en contra, y presentar un par de proyectos de ley, pero en el gobierno estatal se puede construir”.

La representante Nancy Mace, de Carolina del Sur, candidata a gobernadora, ha descrito a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes como ineficaces y ha argumentado que están marginando a los miembros de base y a las mujeres. Mace advirtió en un reciente artículo de opinión en el New York Times que, si no se toman medidas, su partido perderá el control de Washington.

El representante Dusty Johnson, candidato a gobernador en Dakota del Sur, declaró a CNN que no considera su decisión de irse como una huida de la disfunción en Washington, sino como una carrera hacia una oportunidad en su estado natal, predominantemente republicano. “No creo que gobernar en un entorno unipartidista sea necesariamente más fácil”, dijo Johnson sobre gobernar en Dakota del Sur. “Creo que hemos visto que en la política moderna no existe un solo Partido Republicano ni un solo Partido Demócrata, y de hecho, las luchas internas dentro de un partido pueden ser tan intensas algunos días como las luchas entre los partidos”.

Aun así, un legislador republicano, que prefirió el anonimato para hablar libremente, argumentó que el atractivo de postularse a gobernador se reduce a esta mentalidad: “Puedo ser uno de 435 o uno de uno”.

Es un cálculo que muchos están sopesando.

