Las 5 cosas que debes saber este 24 de diciembre: ley de Venezuela, archivos de Epstein, Chicago y Navidad

El Departamento de Justicia publica nuevo lote de archivos de Epstein. La Corte Suprema bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago. Lo que los votantes dicen que quieren para Navidad. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

En medio de la creciente tensión, y cuando el Gobierno de Trump ya lleva incautados dos buques petroleros, Venezuela anunció una ley que impone penas de entre 15 y 20 años de cárcel para quienes respalden “piratería y bloqueo” naval de Estados Unidos. En un acto transmitido por VTV, Nicolás Maduro detalló que la normativa se llama Ley para Garantizar la Libre Navegabilidad y Comercio contra la Piratería en los Mares del Mundo.

El Departamento de Justicia publicó un nuevo lote de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, que incluyen muchas más menciones al presidente Donald Trump que los de la tanda de la semana pasada. Aquí hay cuatro conclusiones sobre la última publicación. (Análisis).

La Corte Suprema prohibió el martes al presidente Donald Trump que despliegue la Guardia Nacional en Chicago para proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que representa una rara derrota para la Casa Blanca en el alto tribunal, después de los intentos del presidente por enviar militares a varias ciudades de Estados Unidos.

El Gobierno de Colombia declaró el lunes el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, una medida excepcional, contemplada en la Constitución, que le da facultades extraordinarias al presidente para expedir este tipo de decretos. El Ministerio de Hacienda justificó esta medida argumentando que hay una crisis de financiamiento para los presupuestos de 2025 y 2026.

Algo grande domina la lista de deseos navideños de Tonya Rincon, y está dispuesta a esperar casi un año para conseguirlo: “que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes”. Billy Pierce tiene un pedido muy diferente: “más control republicano”. La polarización ha sido una constante desde que Donald Trump tomó el centro del escenario en la política estadounidense, así que no fue sorpresa que nuestra encuesta de fin de año mostrara que la feroz división sobre el presidente persiste.

Estos son los misterios históricos que fueron resueltos por la ciencia en 2025

Investigadores de todo el mundo pusieron manos a la obra este año para dar respuesta a algunas preguntas que han persistido durante décadas e incluso siglos. Los hallazgos, que invitan a la reflexión, ofrecen nuevas formas de comprender el pasado.

Las incógnitas que debe resolver el final de “Stranger Things”

Nada más divisivo que el capítulo final de una serie televisiva, porque es muy difícil complacer a todos los fans. Lo vimos con “Game of Thrones”, “Lost”, “The Sopranos” y “Seinfeld”, que aún suscitan debates entre los aficionados. Ese es el reto de los fans de “Stranger Things”, cuyo capítulo final se emitirá este 31 de diciembre.

Muere a los 55 años Vince Zampella, pionero de los videojuegos detrás de “Call of Duty”

Vince Zampella, uno de los creadores de videojuegos como “Call of Duty”, falleció a los 55 años. La compañía de videojuegos Electronic Arts anunció su muerte el domingo, pero no reveló la causa.

US$ 1.700 millones

Es el premio para el próximo sorteo de Powerball en Nochebuena, después de que no hubo ganadores del premio mayor el lunes.

“Hemos estado en situación límite muchas veces y tenemos la sensación permanente de que algo va a pasar. Es estar siempre al borde del abismo”

—Lo dijo a CNN Sol, quien dejó Venezuela hace 11 años y tenía boletos de avión para volver el 16 de diciembre, pero no pudo hacerlo por la suspensión de vuelos al país en medio de las tensiones con EE.UU.

Desde Luis Miguel y Thalía hasta Alejandro Fernández y Elvis Presley: los artistas que le han cantado a la Navidad

La Navidad llega de nuevo y, junto a ella, los villancicos. Hacemos un repaso de algunos artistas que han interpretado temas musicales para esta época como Luis Miguel, Elvis Presley, Justin Bieber, Mariah Carey y más.

🧠 La respuesta del quiz es: A. La nueva versión de la pastilla Wegovy, de Novo Nordisk, es un medicamento para bajar de peso. La aprobación de la FDA presenta una nueva opción para los pacientes que busquen un tratamiento contra la obesidad.

