El Consejo Electoral de Honduras declara a Nasry Asfura ganador de la elección presidencial; sus rivales dicen que impugnarán

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró este miércoles a Nasy “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, ganador de la elección presidencial del 30 de noviembre.

Días antes de las elecciones, Asfura fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje en video, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López dijeron que Asfura superó por un 0,74 % de la votación a su más cercano rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

De acuerdo con las consejeras, Asfura tuvo el 40,27 % de los votos por el 30,53 % de Nasralla. En tercer lugar quedó la candidata oficalista Rixi Moncada, con el 19,19% de los sufragios.

Tanto el partido de Nasralla como el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) han advertido que impugnarán.

Noticia en desarrollo.

