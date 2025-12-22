EE.UU. ataca una embarcación en el Pacífico oriental y mata a una persona

Por Clay Voytek, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra una “embarcación de bajo perfil” que presuntamente traficaba drogas en el océano Pacífico oriental este lunes, en el que murió una persona, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 22 de diciembre, por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación de bajo perfil operada por organizaciones designadas como terroristas en aguas internacionales”, publicó el Comando Sur en X.

El Comando Sur agregó que ningún militar estadounidense resultó herido en la operación.

Al menos 105 personas han muerto en ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de la campaña denominada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump afirma busca frenar el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron la semana pasada dos embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas en el Pacífico oriental, matando a cinco personas.

