Al menos 4 muertos tras accidente de avión de la Marina de México en misión médica en Texas

Al menos cuatro personas murieron después de que un avión de la Marina de México que transportaba pacientes con quemaduras se estrelló en la bahía de Galveston, Texas, este lunes, informaron funcionarios del sheriff a la filial de CNN KPRC.

Ocho personas iban a bordo de la aeronave, incluidos dos pilotos, dijo el sheriff del condado de Galveston, Jimmy Fullen, a la filial.

Al menos un paciente pediátrico con quemaduras estaba a bordo, informaron funcionarios del sheriff a la filial de CNN KHOU.

La Marina de México confirmó que las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha después de que una de sus aeronaves tuvo un incidente durante su aproximación cerca de Galveston, a unos 80 kilómetros al sureste de Houston.

Un equipo de buzos, la unidad de escena del crimen, la unidad de drones y patrullas respondieron al lugar, indicó la oficina del sheriff en una publicación en redes sociales.

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas también están en el lugar y esperan la llegada de personal de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en una publicación en redes sociales.

“Los protocolos de búsqueda y rescate se activaron de inmediato en coordinación con las autoridades locales. El evento está en curso y los protocolos se están llevando a cabo en coordinación con todas las autoridades pertinentes”, indicó la Marina de México.

CNN ha contactado a la FAA, la Guardia Costera y la Marina de México para obtener más información.

