Pensó que encontrar una estatua robada de Amelia Earhart le reportaría una cuantiosa recompensa… solo dañó su reputación

Parecía la solución a los problemas financieros de Elaine Traverse, y un perro que desesperadamente necesitaba salir al baño la llevó hasta allí.

“Vi este sendero, así que subí por ahí y aparqué, y él salió corriendo”, dijo Traverse.

Traverse, quien tiene discapacidad y no puede caminar largas distancias, cuenta que llamó a su hijo adulto para que viniera a ver qué había alterado a su mascota en una zona apartada de Heart’s Content, en Newfoundland, Canadá.

Habían encontrado los restos de Amelia Earhart. O al menos, los restos de una estatua que había sido el tema de conversación del pequeño pueblo vecino de Harbour Grace durante meses.

“Oh Dios mío”, se dijo Traverse.

La estatua de Earhart –la originaria de Kansas que desapareció sin dejar rastro mientras volaba sobre el océano Pacífico, en 1937– tuvo su propia desaparición misteriosa.

Había estado de pie orgullosamente en un parque de Harbour Grace desde 2007, construida con una donación privada de una prominente familia local como monumento al primer vuelo solitario de Earhart a través del océano Atlántico 75 años antes, vuelo que comenzó justo allí en una de las comunidades más orientales de Canadá.

Cuando la figura de bronce desapareció, la mañana del 24 de abril, los funcionarios del pueblo pensaron que probablemente alguien la robó para vender el metal como chatarra, y reunieron donaciones privadas para ofrecer una recompensa de US$ 25.000 por encontrarla.

Traverse, quien dijo estar pasando por tiempos difíciles, vio una oportunidad en agosto cuando se encontró a varios kilómetros de Harbour Grace contemplando la figura de Earhart cortada en cinco piezas, todavía intactas.

“Llamé… al alcalde en ese momento, y le dije: ‘Me preguntaba si todavía se ofrecía la recompensa’”, contó Traverse a CNN.

Sí se ofrecía, pero Traverse dijo que el alcalde rechazó su oferta de entregar ella misma las piezas de la estatua. Varios días después, la derivaron a una investigadora de la Real Policía Montada de Canadá, que le dejó claro que no debía esperar un cheque rápido.

“La primera cosa que me dijo fue: ‘¿Quieres hablar con un abogado? Porque podrías ser arrestada por esto’”, dijo Traverse, aún sorprendida por la implicación.

La estatua de la famosa aviadora –vestida con una chaqueta de vuelo de cuero y botas altas con cordones– se encontraba erguida en el parque Spirit, de Harbour Grace, una parada junto a la carretera con vista a la bahía. El parque también cuenta con un avión de pasajeros DC-3 de la Segunda Guerra Mundial retirado, bautizado con el nombre del pueblo.

El parque es un reflejo visible del orgullo de la comunidad por su lugar único en la historia de la aviación. El viaje de Earhart fue uno de los 20 vuelos transatlánticos que salieron del bucólico aeródromo del pueblo.

La desaparición de la estatua fue un shock para los residentes y los entusiastas de la aviación del mundo entero.

“Es desgarrador compartir que alguien, bajo la oscuridad de la noche, ha robado la estatua de Amelia Earhart y una de las placas que conmemoran su hazaña”, escribió The Ninety-Nines, una organización internacional de mujeres pilotos, en una publicación de Facebook. “¿Quién haría algo así?”.

La única evidencia del robo que se ha divulgado es un video de vigilancia de una gasolinera junto al parque.

En las imágenes, se pueden ver luces de un coche a lo lejos, que se detiene junto al lugar de la estatua, seguido segundos después de chirridos de neumáticos y un golpe metálico. Un minuto después, el vehículo se aleja rápidamente. Aunque se escuchan voces apagadas, el video es demasiado oscuro para identificar a las personas.

El hallazgo de la estatua fue un alivio para los funcionarios del pueblo, quienes trataban de averiguar si siquiera podían costear su reemplazo.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Amelia de regreso a Harbour Grace y agradecemos la ayuda del público para encontrar esta estatua icónica”, dijo el entonces alcalde Don Coombs en un comunicado de prensa de la Real Policía Montada de Canadá.

Pero la propia Traverse no ha sido mencionada en los múltiples anuncios sobre la estatua. En comunicados de prensa desde su hallazgo, el pueblo y la Real Policía Montada de Canadá solo han hecho referencia a “una pista del público”, que llevó a la corporación hacia la estatua.

Cuando Traverse llamó para informar sobre la estatua, le aconsejaron no moverla y esperar a las autoridades, un proceso que, según dice, tomó varios días.

“Solía regresar dos veces al día para asegurarme de que todavía estuviera allí”, dijo Traverse, agregando que le preocupaba que otra persona pudiera descubrir la estatua de Earhart y se la llevara o intentara reclamar la recompensa.

“Así que, cuando recibí la llamada el 8 de agosto para ir al edificio de la Policía Montada, sí, sentí un gran alivio cuando los agentes se la llevaron”, dijo.

Ese alivio no duró mucho una vez que sugirieron que podría ser sospechosa. Traverse se sorprendió, pero cree saber la razón de esa sospecha.

Su hijo, quien según ella fue previamente condenado por robar cobre, estaba con ella cuando encontraron la estatua. Él ha negado cualquier implicación en el robo y declinó ser entrevistado o identificado por CNN.

“Pero él no tuvo nada que ver con [la desaparición de la estatua]. Él es inocente, y yo soy inocente”, dijo Traverse.

“Ambos pasamos una prueba de detector de mentiras diciendo que no tuvimos nada que ver con el robo de la estatua ni sabíamos nada al respecto, y todavía no he avanzado nada”, dijo Traverse.

Irónicamente, Traverse dice que el historial de su hijo debería probar que él no se llevó la estatua.

“Él estaba en la cárcel en ese momento”, dijo Traverse. “Simplemente están diciendo que quizás hizo que otra persona lo hiciera”.

Las fotos que tomaron cuando encontraron por primera vez la estatua de Earhart mostraban las piezas rodeadas de vegetación espesa y alrededor de árboles, un hecho que ella argumenta debería disipar la teoría de que fueron colocadas allí para ser “encontradas” y cobrar la recompensa.

Representantes de la Policía Montada y del pueblo de Harbour Grace han rehusado comentar sobre los detalles específicos de la versión de Traverse sobre lo sucedido.

“Para proteger tanto la privacidad de todas las partes como la integridad de esta investigación policial activa, no podemos proporcionar detalles adicionales en este momento”, dijo un portavoz de la Real Policía Montada de Canadá en Terranova y Labrador a CNN.

En los cuatro meses desde que se recuperó la estatua, la comunidad a lo largo de la angosta bahía Conception de la provincia ha celebrado su regreso. Y un artista local ha sido contratado para volver a armarla y reforzarla antes de una ceremonia de rededicación programada para la próxima primavera.

“Afortunadamente, el seguro del municipio cubrió los costos de restauración de la estatua y la base, excluyendo el deducible”, dijo el Gobierno local en un comunicado.

Mientras tanto, Traverse no ha recibido recompensa ni enfrenta cargos criminales. En cambio, quedó con una reputación dañada a medida que se difundían rumores en la comunidad.

“Mucha gente me culpa por cosas que no hago, y publican todo tipo de cosas sobre mí y mi familia, y no está bien”, dijo.

Por ahora, las autoridades de Harbour Grace han dicho poco sobre cómo creen que la estatua fue robada en primer lugar, asegurando que las actualizaciones se compartirán “como corresponda” mientras continúa la investigación.

“En este momento, la identidad de la persona o personas responsables del robo sigue siendo desconocida”, dijo la Policía.

Señalando que la adjudicación de la recompensa no depende del municipio, la concejala de Harbour, Grace Christina Hearn, dijo a CNN que existía una “expectativa” por parte de quienes donaron fondos de que conduciría a un arresto o condena.

Pero Traverse lo disputa, señalando declaraciones en el anuncio original de la recompensa.

“Había dos opciones”, dijo, “información que condujera al arresto y condena de los responsables o la devolución de la estatua. Así que no puedo avanzar. No puedo obtener respuestas”.

Como las respuestas al misterioso último vuelo de Earhart, la historia de Traverse sigue en el limbo. Al menos hasta que alguien más sea encontrado y acusado.

