El polarizador debate sobre la rendición de cuentas: es el turno de Estados Unidos

Análisis de Ronald Brownstein, CNN

El año pasado, los jueces de la Corte Suprema nombrados por los republicanos le dieron inmunidad al presidente Donald Trump contra un procesamiento penal por sus acciones oficiales. Pero la decisión no extendió la misma protección a las personas que trabajan para él en el Gobierno.

Esa distinción ahora está impulsando a más críticos de Trump a considerar la posibilidad de que otros altos funcionarios de su administración puedan algún día enfrentar responsabilidades legales, incluidos posibles cargos penales, por algunas de sus acciones más cuestionables.

Tanto los líderes demócratas como defensores de la democracia en términos generales están señalando acciones que un gobierno futuro podría examinar por posibles violaciones penales, como los ataques militares a embarcaciones en el Caribe y las redadas de control inmigratorio en Chicago.

Aunque la Corte Suprema ha protegido a Trump, otros que participaron en sus decisiones “no tienen inmunidad”, señaló enfáticamente en los últimos meses el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. “Y la realidad es que el plazo de prescripción es de cinco años, y habrá rendición de cuentas con la próxima administración, si no antes.”

Pero incluso hablar sobre la posibilidad de que los colaboradores y asesores de Trump rindan cuentas en el futuro es profundamente controversial entre sus críticos.

Algunos temen que esto pueda ser contraproducente en las elecciones intermedias de 2026, tanto por distraer del mensaje clave de la asequibilidad, como por ayudar a Trump a energizar a su base, tal como lo hizo con sus propias acusaciones antes de la campaña de 2024. Otros sostienen que plantear la posibilidad de una eventual responsabilidad penal representa la mejor esperanza de controlar el comportamiento de los funcionarios de Trump ahora.

Trump, por supuesto, podría dejar este debate sin efecto al otorgar indultos generales a personas de su administración antes de dejar el cargo, presumiblemente en enero de 2029. Pero Ezra Levin, cofundador del grupo activista progresista Indivisible, afirmó que incluso si dicha acción impidiera enjuiciamientos reales, presionar a Trump para que dé ese paso cristalizaría debates valiosos. “Haz que lo haga y luego permite que el público decida si debe apoyar a un régimen que protege a sus soldados de base de rendir cuentas por actos inconstitucionales e ilegales”, dijo Levin. Además, agregó, “si te niegas a enfrentarte a Trump por miedo a que use esa carta, ya has perdido”.

Desde las primeras horas de su segundo mandato, Trump ha puesto a prueba los límites de su autoridad legal en prácticamente todos los frentes. Una de las consecuencias han sido decenas de decisiones judiciales federales que concluyen que las acciones del Gobierno han violado estatutos específicos o derechos constitucionales fundamentales.

Norm Eisen, cofundador del Democracy Defenders Fund y exasesor de ética de la Casa Blanca bajo la presidencia de Barack Obama, dijo que esas crecientes decisiones judiciales que reprenden a la administración —muchas de ellas de jueces designados por los republicanos— muestran que el país está viviendo una “epidemia de ilegalidad” sin precedentes.

“Nunca ha habido nada igual”, dijo Eisen. “La pregunta que habrá que responder es: ¿con cuánta frecuencia en ese amplio campo de irregularidades se ha cruzado la línea de la criminalidad y quiénes lo han hecho?”.

Como sugiere Eisen, la discusión sobre si los funcionarios del Gobierno han violado potencialmente leyes penales apenas está comenzando. Los críticos han centrado la atención preliminar en varias posibilidades. Estas incluyen la deportación de inmigrantes indocumentados a pesar de órdenes judiciales que bloquean tales acciones; posibles violaciones a la Ley de Privacidad al compartir registros hipotecarios de críticos de Trump con el Departamento de Justicia; y la concesión extensiva de indultos a peticionarios con lazos financieros o políticos con el presidente.

Si bien la Corte Suprema dictaminó que Trump no puede ser procesado por las acciones de su administración, Eisen señala que esto podría no aplicarse a otros involucrados en estos actos, como en las decisiones de indulto. Si se puede demostrar que alguien recibió un indulto a cambio de favores prometidos a Trump, otros que participaron en facilitar esa decisión “podrían ser responsables”, me dijo Eisen.

En una entrevista, el representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, me dijo que “el centro de nuestro trabajo, cuando obtengamos la mayoría, será combatir la corrupción y garantizar que tengamos un gobierno justo y que cumpla con la Constitución”. Con casos judiciales e investigaciones periodísticas que apuntan a una “probable actividad delictiva en todo el Gobierno”, afirmó que “es importante que lo documentemos”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre el creciente debate entre demócratas y defensores de la democracia acerca de la posibilidad de futuras responsabilidades penales por acciones que la administración está llevando a cabo hoy.

El debate sobre la posible responsabilidad legal futura de los funcionarios de Trump ha avanzado principalmente en dos frentes. Uno es el de las redadas militarizadas llevadas a cabo por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros funcionarios federales. Mediante una orden ejecutiva emitida este otoño, el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, estableció una Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois para “crear un registro público, incluso a través de audiencias públicas, que documente la conducta de los funcionarios federales” durante las redadas. Más allá de recomendar políticas, Pritzker instruyó a la comisión, que deberá presentar su informe en enero, a remitir “posibles violaciones de la ley” a las agencias correspondientes.

“La situación dará un giro algún día”, dijo Pritzker durante las redadas. “Estas personas deberían darse cuenta de que quizá hoy no sean procesadas —aunque estamos considerando hacerlo—, pero podrían serlo después de la administración Trump, ya que el plazo de prescripción no habrá expirado”.

Aún más debate ha surgido en torno a la campaña continua de ataques militares de la administración contra supuestos narcotraficantes en alta mar. El Gobierno ha defendido firmemente la legalidad del programa, pero, a pesar de las solicitudes de los demócratas, no ha publicado el memorando de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que justifica legalmente dichos ataques.

Algunos críticos de la campaña, como el senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, han sugerido que los ataques —en particular el denominado “doble golpe” sobre quienes sobrevivieron al primer ataque a una embarcación el 2 de septiembre— podrían constituir crímenes de guerra bajo el derecho internacional.

Otros sostienen que es poco plausible afirmar que Estados Unidos está legalmente en guerra con los narcotraficantes y que, por lo tanto, debe aplicarse la legislación penal federal. “Esto es asesinato y es una campaña oficialmente autorizada para cometer asesinatos”, afirmó Tess Bridgeman, coeditora en jefe del sitio web Just Security y ex asesora adjunta del Consejo de Seguridad Nacional bajo el Gobierno de Obama. Trump “ha puesto en peligro legal a todos los que están por debajo de él en la cadena de mando al adoptar esta decisión”, agregó.

Cuando se le preguntó si el próximo presidente debería buscar procesamientos penales contra quienes participaron en la campaña, Bridgeman no dudó. “Sí, y debería comenzar por la cúspide, no por la base”, me dijo. “Quienes son más responsables son quienes dan las órdenes, no quienes se ven en la posición de tener que rechazarlas”.

Cómo, o incluso si se debe exigir responsabilidad a los exfuncionarios, ha puesto a prueba a sociedades de todo el mundo que intentan restaurar las normas democráticas tras reemplazar Gobiernos que erosionaron el Estado de derecho. La cuestión de cuál es la forma más eficaz de rendición de cuentas para los Gobiernos que quebrantan la ley —a veces denominada “justicia transicional”— ha sido objeto de numerosos estudios académicos, pero no existe consenso.

“Lo que describe es un dilema clásico de la justicia transicional para el que no existe una respuesta reconocida como correcta”, afirmó David Pozen, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia. “Es muy difícil afirmar de antemano que este es el enfoque correcto o incorrecto”.

La cuestión de si buscar la rendición de cuentas de los exfuncionarios a menudo se describe como la elección entre “paz o justicia”, señaló Eric Wiebelhaus-Brahm, profesor de administración pública en SUNY-Binghamton que ha escrito extensamente sobre el tema. Renunciar a la rendición de cuentas generalmente se presenta como una forma de promover la paz social en sociedades polarizadas, pero a costa de negar justicia a quienes fueron perjudicados por las acciones de un gobierno anterior.

En un informe de 2020, el grupo Protect Democracy, que se enfoca en las amenazas autoritarias al sistema constitucional estadounidense, catalogó algunos de los costos y beneficios de cada enfoque. “La gran conclusión es que, después de que funcionarios de todos los niveles cometieron abusos de poder —fueran o no técnicamente legales—, no hay opciones óptimas”, dijo Grant Tudor, uno de los coautores del informe. “Y una de las trampas en las que tendemos a caer en el contexto estadounidense es buscar un camino que no tenga ningún costo, lo cual es sencillamente absurdo”.

Casi cualquier esfuerzo por exigir responsabilidades a Gobiernos anteriores, concluyen los autores en el informe, “es complicado, costoso y lleva tiempo”, al mismo tiempo que “se corre el riesgo de profundizar el cinismo político” y de “convertir a los acusados en mártires”. Pero, continúa el informe, “la historia también demuestra que los costos de no abordar transgresiones graves pueden ser incluso mayores”. En particular, los autores advierten que no buscar la rendición de cuentas puede fomentar “un sentido de impunidad” entre los funcionarios que incentive violaciones futuras.

La experiencia reciente de EE.UU. ofrece abundante evidencia para ambos lados del debate sobre la rendición de cuentas. Por ejemplo, Bridgeman sostiene que la decisión del Gobierno de Obama de no procesar a los funcionarios implicados en el programa de torturas a sospechosos de terrorismo durante el mandato de George W. Bush alentó a los militares a acatar las exigencias de Trump en los ataques con barcos. “La falta de rendición de cuentas por las torturas nos condujo a esta situación”, afirmó.

De hecho, prosiguió Bridgeman, la administración Obama cedió ante el argumento de que cualquier intento de exigir responsabilidades a sus predecesores sería visto como “una represalia contra los enemigos políticos”. Mientras los futuros Gobiernos teman tomar medidas que puedan ser percibidas de esa forma, agregó, “nadie en los niveles más altos de nuestro Gobierno podrá rendir cuentas jamás”.

Pero si las decisiones de Obama sobre la tortura ilustran los riesgos de no buscar la rendición de cuentas, muchos consideran que las múltiples imputaciones contra Trump bajo el Gobierno de Joe Biden evidencian los peligros de perseguirla. El Departamento de Justicia de Biden dudó en investigar las acciones de Trump para intentar revertir las elecciones de 2020, y luego inició una investigación tan tarde que Trump pudo retrasar el proceso con recursos legales, al tiempo que se beneficiaba de la reacción en su base contra las acusaciones. Ahora, los partidarios de Trump citan sus imputaciones para justificar su propia persecución —por endeble que sea la evidencia— contra sus adversarios políticos.

“Creo que es justo argumentar, con el beneficio de la retrospección, que [bajo la presidencia de Biden] obtuvimos lo peor de ambos mundos”, dijo Pozen. “Un esfuerzo por ir tras Trump que fue ampliamente percibido por sus seguidores como persecución, [pero] que no se llevó a cabo con suficiente vigor y urgencia como para obtener un resultado final a tiempo”.

Para quienes están a favor de una acción agresiva, la lección de esa experiencia no es que una futura administración renuncie a la rendición de cuentas, sino que la impulse de manera más rápida y completa.

Levin, cuyo grupo Indivisible ha sido uno de los principales organizadores de las marchas “No Kings”, dijo que los legisladores demócratas deberían dejar claro su intención de investigar posibles delitos cuando vuelvan a controlar el Congreso o la Casa Blanca. “La forma en que los autoritarios consolidan el poder es convenciendo a todos a su alrededor de que van a permanecer en el poder y que lo inteligente es alinearse detrás de ellos”, dijo. “Y hay que romper esa burbuja”.

Pozen también cree que plantear la posibilidad de futuras procesamientos podría desalentar la violación de la ley en la actualidad. Pero señaló que cualquier administración futura debería blindar esos procesos judiciales ante el inevitable argumento de que tienen motivaciones políticas, quizá adoptando la propuesta reciente de dos profesores de Derecho para facultar a un panel bipartidista de exfiscales estadounidenses a revisar cualquier acusación contra administraciones anteriores. “Tenemos que hacer algo para transmitir de manera creíble que esto no es solo una venganza partidista”, dijo Pozen.

Por otro lado, Wiebelhaus-Brahm considera que la experiencia de la era Biden debería hacer que los demócratas se lo piensen dos veces antes de sugerir responsabilidades penales u otras consecuencias legales por las acciones de la administración Trump en el futuro. “Dada la falta de éxito de esos intentos de rendición de cuentas, creo que habría una considerable reticencia a volver a intentarlo”, dijo, citando el riesgo de que Trump pueda “presentarse nuevamente como un mártir injustamente atacado”.

Simon Bazelon, principal autor de un reciente informe muy debatido que insta a los demócratas a enfocar su mensaje en asuntos económicos, también considera desacertado que el partido enfatice la posible responsabilidad legal futura por las acciones de Trump.

“En gran parte estamos en la situación política actual porque las personas que integran la clase profesional de la política demócrata tienen prioridades muy diferentes a las del votante promedio”, dijo Bazelon, asesor del grupo demócrata centrista Welcome.

“Las cosas que más les afectan emocionalmente son temas como los ataques a embarcaciones, agentes de ICE enmascarados en las calles y amenazas al Estado de derecho. Pero […] los votantes de clase trabajadora están centrados, antes que nada, en su bienestar económico”, señaló Bazelon. Como resultado, añadió, “buena parte de la cuestión que enfrentan los demócratas es: ¿voy a privilegiar los temas que más me importan personalmente, o voy a enfocarme en los temas que más resuenan con el estadounidense promedio?”.

La única excepción a esa regla, señaló Bazelon, son las acusaciones de corrupción personal contra Trump, que él cree pueden vincularse fácilmente a un mensaje económico que afirme que el presidente se ha enriquecido aún más, junto a sus aliados adinerados, mientras ignora las dificultades de las familias promedio para llegar a fin de mes.

Tudor, defensor de políticas públicas en Protect Democracy, reconoce todos los riesgos que conlleva buscar la rendición de cuentas. Pero afirma que no buscar consecuencias ante posibles violaciones de la ley sigue siendo la peor alternativa. “Al mirar hacia otro lado y, en efecto, validar los abusos, se da luz verde para que vuelvan a ocurrir, probablemente de forma más grave”, indicó.

Cabe argumentar que ese ciclo ya es evidente en el segundo mandato de Trump, con el presidente y sus asesores presionando mucho más contra los límites legales que durante su primer periodo. Sin una amenaza creíble de eventuales consecuencias para quienes lo rodean —si no para el propio Trump—, puede haber pocas restricciones respecto a cuán agresivamente la administración pondrá a prueba esos límites.

