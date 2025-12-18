Las claves para entender la historia en “Avatar: Fire and Ash”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Han transcurrido 16 años desde la primera “Avatar” (2009) y tres años desde su secuela, “Avatar: The Way of Water” (2022). Así que es posible que algunos hayan olvidado ciertos detalles de la trama de esta saga, cuya tercera entrega, “Avatar: Fire and Ash”, se estrena este viernes en las salas de cine.

Si solo recuerdas que el planeta en el que transcurre la trama se llama Pandora y que sus habitantes, de piel azul, son los Na’vi, bien vale la pena repasar los datos esenciales de la saga creada por James Cameron.

“Avatar: Fire and Ash” tiene una duración de tres horas y 15 minutos, lo que la convierte en la película más larga de la trilogía. La expectativa es inmensa a nivel de recaudación en las salas de cine: en la lista de películas más taquilleras de la historia, según el sitio web Box Office Mojo, “Avatar” ocupa el primer lugar (US$ 2.923 millones) y “Avatar: The Way of Water” el tercero (US$ 2.343 millones).

Cameron dijo durante el estreno mundial de “Avatar: Fire and Ash” el 1 de diciembre en Los Ángeles que esta tercera parte era la más emotiva de la saga. Incluso aseguró a Extra TV que desde “Titanic” no había hecho algo tan conmovedor.

En las películas de la saga “Avatar” las actuaciones son filmadas con la tecnología de captura de movimientos, que permite reproducir exactamente los gestos y movimientos del elenco en una computadora, de manera que las expresiones del personaje digital sean fieles a las del actor de carne y hueso.

El elenco de “Avatar: Fire and Ash” incluye a varios actores de las dos entregas previas: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Edie Falco, C. C. H. Pounder, Cliff Curtis, Joel David Moore y Stephen Lang, entre otros. Y los actores que se incorporan a la nueva cinta son David Thewlis y Oona Chaplin (nieta de Charles Chaplin), quien interpreta a Varang, la villana de la historia.

En la primera película de la trilogía, los humanos llegan al planeta Pandora con el propósito de explotar sus recursos naturales. Para ello deben establecer comunicación con el pueblo originario del planeta, los Na’vi, seres de piel azul y tamaño superior al de los humanos. El aire en Pandora es venenoso para los humanos, por lo que desarrollan el Programa Avatar, que permite trasplantar la conciencia de un ser humano en un cuerpo Na’vi.

El plan de los humanos es apoderarse de las riquezas de Pandora, aunque sea necesario aniquilar a los pobladores locales. Estos se rebelan con la ayuda de Jake Sully (Sam Worthington), un humano que, al trasplantar su conciencia en un cuerpo Na’vi, aprendió a valorar su cultura y se enamoró de la guerrera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña). Los Na’vi, ayudados por las criaturas animales de Pandora, vencen a las fuerzas armadas de los colonizadores humanos.

Aunque la acción se desarrolla en el planeta Pandora, cuyos pobladores, los Na’vi, son un pueblo aborigen con una tecnología sencilla muy ligada a la fauna y flora del territorio, los humanos provienen de la Tierra, específicamente del año 2.154, en el que los recursos naturales del planeta están diezmados y se agotaron las fuentes de energía. La Tierra se ha vuelto casi inhabitable.

En la secuela de 2022, “Avatar: The Way of Water”, Jake y Neytiri ya son familia y tienen tres hijos biológicos: dos varones (Neteyam y Lo’ak) y una niña (Tuk). También ayudan a criar a Kiri, la hija biológica Na’vi del avatar de la Dra. Grace Augustine (Sigourney Weaver), la creadora del Programa Avatar que, como humana, murió en la primera película. Los cuatro hijos de Jake y Neytiri son amigos de Spider, un adolescente humano que fue dejado atrás en Pandora por la empresa colonizadora tras perder la batalla por el control del planeta.

Como era de esperar, los humanos regresan a Pandora y están en la búsqueda de Jake, a quien culpan del fracaso de su plan. Jake, Neytiri y sus hijos pertenecen a la tribu Omatikaya, que vive en el bosque. Sin embargo, con el peligro del arribo de nuevas fuerzas armadas humanas, deciden irse a vivir con la tribu Metkayina, una sociedad Na’vi que vive en armonía con los océanos. Será en este ecosistema marino donde tendrá lugar la gran batalla que da cierre a la segunda película, en la que muere Neteyam, el hijo mayor de Jane y Neytiri. El dolor por esa pérdida se mantiene en “Avatar: Fire and Ash”.

En “Avatar” y “Avatar: The Way of Water” el villano principal es el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang), jefe militar del cuerpo expedicionario humano en Pandora y quien recluta originalmente a Jake Sully para que se infiltre en la sociedad Na’vi y descubra sus debilidades para vencerlos en el campo de batalla y apropiarse de las riquezas del planeta.

Quaritch muere al final de la primera película. Pero en la secuela se revela que la conciencia del militar fue transferida a un avatar Na’vi, que es quien regresa a Pandora vengarse de Jake y su familia.

En “Avatar: The Way of Water” hay otra gran revelación: Quaritch tenía un hijo llamado Miles, quien fue abandonado en Pandora tras la muerte de su padre. Ese es el joven humano amigo de los hijos de Jake y Neytiri y al que ellos llaman Spider.

Esta situación es el centro de uno de los conflictos de la saga, pues los hijos de Jake consideran a Spider parte de su familia pese a ser humano; de hecho, en una situación de peligro para salvar a Spider es que muere Neteyam, por lo que Neytiri resiente su presencia en el grupo familiar.

Así que cabe esperar que la tercera entrega de la saga se inicie con Jake y Neytiri todavía en duelo por la muerte de su hijo mayor, tratando de recomponer sus vidas tras esa pérdida. Será de interés la dinámica de la relación entre Neytiri y Spider y cabe esperar que se profundice en el misterio de quién es el desconocido padre de Kiri y cuál es su conexión con Eywa, la entidad que conecta todas las criaturas vivientes en Pandora.

La gran expectativa en “Avatar: Fire and Ash” es la introducción de una nueva tribu Na’vi, la “gente de la ceniza” que vive cerca de un volcán que destruyó su medio ambiente, por lo que perdió su conexión con Eywa. Esta nueva tribu considera como una deidad a la líder de su clan, la guerrera Varang (Oona Chaplin). Y Quaritch se unirá a sus filas para lograr que Pandora sea el nuevo hogar de los humanos, ahora que el ecosistema de la Tierra está en crisis.

