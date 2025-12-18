Disturbios en la final de la Copa BetPlay 2025 en Colombia empañan la consagración de Atlético Nacional

Por Gerardo Lemos, CNN en Español

Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa BetPlay Dimayor 2025 por octava vez en su historia, tras derrotar 1-0 al Independiente Medellín en el partido de vuelta de la final disputada en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, lo que debía ser una celebración deportiva se vio opacado por graves alteraciones del orden público.

Hubo enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos que derivaron en una invasión al terreno de juego y la suspensión de la ceremonia de premiación.

Según el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, los incidentes dejaron siete policías heridos. Fuentes oficiales reportan un total de más de 50 personas lesionadas, de las cuales 52 recibieron atención médica dentro del estadio y una fue trasladada a un centro asistencial.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número exacto de detenidos, aunque se confirmó la captura de varias personas y el decomiso de bengalas, lanzadores de fuegos artificiales con más de 200 disparos, y numerosas cajas de pólvora.

Previo al encuentro, las fuerzas de seguridad confiscaron elementos pirotécnicos prohibidos. El partido contó con un dispositivo de más de 1.100 uniformados, que —de acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa— resultó clave para contener la situación y evitar consecuencias mayores. Villa enfatizó que “aquí no falló la seguridad; lo que falló fue el comportamiento de quienes optaron por la violencia”, y aclaró que a los responsables “no se les puede llamar hinchas”.

El funcionario agregó que se avanza en la identificación de los involucrados mediante cámaras de seguridad y material audiovisual, el cual será remitido a la Fiscalía General de la Nación para los correspondientes procesos judiciales.

Ni Atlético Nacional ni Independiente Medellín se han pronunciado oficialmente sobre los hechos hasta la fecha.

CNN está intentando contactar al Atlético Nacional e Independiente Medellín para obtener un comentario.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó enfáticamente los disturbios a través de su cuenta en X: “No son hinchas. Se comportan como delincuentes. […] Una inmensa mayoría de aficionados de ambos equipos que disfrutan del fútbol en paz frente a un grupo de vándalos que solo buscan generar violencia. Habrá consecuencias. Aquí no valen excusas ni colores de camisetas. […] Durante años hemos sido referente de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Qué decepción. Estoy al tanto de la situación”.

