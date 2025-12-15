Fuerzas militares de EE.UU. atacan tres embarcaciones en el océano Pacífico: reportan al menos ocho muertos

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Las Fuerzas Militares de EE.UU. atacaron tres embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el este del océano Pacífico el lunes, y reportaron ocho personas muertas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 15 de diciembre, por orden de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales sobre tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”.

Al menos 95 personas han muerto hasta ahora en ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de una campaña llamada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump ha dicho que tiene como objetivo frenar el tráfico de narcóticos.

Las Fuerzas Militares de EE.UU. atacaron recientemente una embarcación sospechosa de narcotráfico el 4 de diciembre en el Pacífico Oriental, matando a cuatro personas a bordo, según otra publicación en redes sociales del Comando Sur de EE.UU.

Los recientes ataques se producen mientras aumenta el escrutinio sobre la ofensiva del Gobierno de Trump contra las supuestas embarcaciones de narcotráfico.

El Gobierno de Trump informó al Congreso que EE.UU. está en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga que comenzó con su primer ataque el 2 de septiembre. Las Fuerzas Militares ejecutaron un ataque de seguimiento ese mismo día contra la supuesta embarcación de narcotráfico que operaba en el Caribe, después de que un ataque inicial no matara a todos los que estaban a bordo, informó CNN anteriormente, lo que algunos legisladores demócratas y expertos legales dijeron que podría constituir un crimen de guerra.

El Gobierno ha calificado a los muertos como “combatientes ilegales” y ha afirmado tener la capacidad de realizar ataques letales sin revisión judicial debido a una conclusión clasificada del Departamento de Justicia.

Los ataques forman parte de una campaña de presión de varios meses sobre Venezuela que ha incluido el desplazamiento de miles de soldados y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe, así como repetidas amenazas contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

La semana pasada, EE.UU. anunció nuevas sanciones contra empresas navieras y embarcaciones que, según afirma, ayudan a transportar petróleo venezolano, un día después de incautar un petrolero sancionado frente a la costa del país.

