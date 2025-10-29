Fuerzas Armadas de EE.UU. atacan otro barco en el Pacífico y matan a cuatro personas

Por Kaanita Iyer, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra una embarcación en el océano Pacífico este miércoles, matando a cuatro personas, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Esta embarcación, como todas las demás, era identificada por nuestra inteligencia como involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, dijo Hegseth en una publicación en X. Agregó que las fuerzas estadounidenses no sufrieron daños.

Las operaciones conocidas han causado la muerte de 61 personas a bordo de un total de 15 barcos.

El Gobierno de Trump ha estado acelerando sus ataques contra embarcaciones que, según alegan, están involucradas en el tráfico de drogas. La semana pasada, el Gobierno atacó dos barcos en el este del océano Pacífico, lo que pareció marcar una expansión de su campaña, ya que los ataques anteriores habían tenido como objetivo embarcaciones en el mar Caribe.

