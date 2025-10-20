Fallos de Amazon Web Service causan interrupciones en Snapschat, Facebook, Fortnite y múltiples servicios

Por CNN, Olesya Dmitracova y Charlotte Reck

Varios servicios en línea, incluidos Venmo, Snapchat, Fortnite, Facebook, Prime Video y la unidad de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services, sufrieron cortes este lunes temprano, según Downdetector.com, que rastrea las interrupciones de Internet.

AWS también informó el problema, diciendo en su página de estado: “Podemos confirmar mayores tasas de error y latencias para múltiples servicios de AWS en la región US-EAST-1”.

En su página de estado, Amazon Web Services (AWS) ha publicado una actualización y promete más información a medida que la reciban.

La declaración, publicada a la 1:26 a.m. hora de Miami, dice:

“Podemos confirmar tasas de error significativas en las solicitudes realizadas al punto de conexión de DynamoDB en la región US-EAST-1. Este problema también afecta a otros servicios de AWS en la región US-EAST-1”.

“Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte. Los ingenieros se pusieron en contacto de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender plenamente la causa raíz”.

AWS ha emitido una declaración actualizada sobre la interrupción que afecta a empresas y usuarios a nivel mundial.

El comunicado señala que se ha identificado la posible causa raíz del problema.

“Estamos trabajando en múltiples caminos paralelos para acelerar la recuperación”, añadió.

“Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte. Recomendamos que vuelvan a intentar cualquier solicitud fallida. Seguiremos proporcionando actualizaciones a medida que tengamos más información disponible o antes de las 2:45 a.m. hora de Miami”.

Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas, y la empresa de inteligencia artificial Perplexity han informado sobre interrupciones técnicas, atribuyéndolas a un problema con Amazon Web Services.

“Sabemos que muchos usuarios actualmente no pueden acceder a Coinbase debido a una interrupción de AWS”, dijo el equipo de soporte de la empresa en X.

Nuestro equipo está trabajando en el problema y les mantendremos informados aquí. Todos los fondos están seguros.

Aravind Srinivas, director ejecutivo de Perplexity, también respondió a la interrupción en X: “Perplexity no funciona en este momento. La causa principal es un problema de AWS. Estamos trabajando para resolverlo”.

