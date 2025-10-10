Comienzan despidos de empleados federales mientras el cierre del Gobierno se prolonga, anuncia jefe de presupuesto de Trump

Por Annie Grayer, Tami Luhby y Alayna Treene, CNN

El Gobierno de Trump ha comenzado a despedir empleados federales, anunció el jefe de presupuesto de la Casa Blanca este viernes, mientras los republicanos buscan maximizar la presión sobre el Partido Demócrata más de una semana después del cierre del Gobierno.

“Han comenzado los RIF (reducciones de personal)”, publicó en X el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, anunciando las reducciones a nivel gubernamental que se habían anticipado desde que los fondos federales expiraron el 1 de octubre.

No estaba claro de inmediato cuántos empleados federales habían recibido avisos de RIF, pero un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) dijo que los despidos serían “sustanciales”.

“Serán sustanciales, y lamentamos que los demócratas hayan cerrado el Gobierno y forzado a los trabajadores a estar en esta posición”, dijo el funcionario.

Aunque la Casa Blanca ha culpado repetidamente a los demócratas del Congreso por no reabrir el Gobierno, está iniciando despidos durante este cierre por elección propia; las administraciones no están obligadas a realizar despidos cuando los fondos del Gobierno se agotan. Los despidos son independientes de las licencias obligatorias (furloughs) que siempre ocurren cuando se termina la financiación del Gobierno.

La principal demócrata encargada de asignaciones en el Senado criticó rápidamente la medida. “Una vez más: si el presidente Trump y Russ Vought deciden hacer más despidos masivos, están ELIGIENDO infligir más dolor a la gente. Las ‘reducciones de personal’ no son un nuevo poder que estos payasos obtienen en un cierre”, escribió la senadora Patty Murray de Washington en X. “No podemos dejarnos intimidar por estos delincuentes”.

La Casa Blanca se negó a compartir detalles específicos de los despidos, incluyendo qué agencias y trabajadores están incluidos.

Pero varias agencias dijeron a CNN que habían comenzado a realizar las reducciones.

“Empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en varias divisiones han recibido avisos de reducción de personal como consecuencia directa del cierre del Gobierno liderado por los demócratas”, dijo un portavoz de la agencia a CNN. “Todos los empleados del HHS que recibieron avisos de reducción de personal fueron designados como no esenciales por sus respectivas divisiones. El HHS continúa cerrando entidades que generan despilfarro y duplican personal, incluyendo aquellas que contradicen la agenda ‘Hacer América Saludable de Nuevo’ del Gobierno de Trump”.

Portavoces de los departamentos del Tesoro y Educación también dijeron a CNN que se habían enviado avisos de RIF a algunos de sus empleados.

Inicialmente, el Gobierno de Trump prometió implementar rápidamente despidos masivos de empleados federales con el inicio del cese del financiamiento gubernamental, pero –como informó CNN– la Casa Blanca luego pareció cambiar de estrategia, posponiendo la medida un poco más mientras un número creciente de legisladores republicanos y funcionarios de la administración de Trump reconocían los posibles peligros políticos de la acción.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés) calificó la medida de la administración como “vergonzosa”.

“En los 93 años de existencia de AFGE bajo varias administraciones presidenciales –incluida la primera administración de Trump– ningún presidente ha decidido despedir a miles de empleados en licencia obligatoria durante un cierre del Gobierno”, dijo Everett Kelley, presidente nacional del sindicato, en un comunicado.

AFGE, junto con otro sindicato que representa a empleados federales, presentó una demanda en un tribunal federal de California para impedir que el Gobierno de Trump inicie los despidos masivos, calificándolos de ilegales.

Los sindicatos presionaron el viernes a la jueza de distrito Susan Illston para que detuviera de inmediato los RIF ahora que la administración había comenzado a ejecutarlos. La presentación se produce después de que los sindicatos solicitaran la semana pasada a la jueza una orden de restricción temporal para bloquear a la administración de llevar a cabo su amenaza.

“Nos veremos en la corte”, publicó Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward, que representa a los sindicatos, en X en respuesta a la publicación de Vought.

Illston no ha tomado una decisión sobre las solicitudes, pero a principios de esta semana ordenó a la OMB que proporcionara el estado de los avisos de RIF que están planeados o en curso antes de las 6:00 p.m., hora de Miami, del viernes. La jueza también pidió información sobre qué agencias emitirían avisos de despido y cuántos empleados los recibirían.

Max Stier, director ejecutivo de la Partnership for Public Service, dijo anteriormente a CNN que el cierre del Gobierno no le otorga a la administración poder adicional para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal. “No existe ninguna autoridad legal adicional de su parte para llevar a cabo RIFs sobre la base de un cierre del Gobierno”, dijo el martes.

En una declaración el viernes, Stier criticó al Gobierno de Trump por usar a “los servidores públicos como rehenes en esta ruptura continua de nuestras instituciones públicas”.

“Estas reducciones de personal innecesarias y equivocadas seguirán vaciando nuestro gobierno federal, le robarán experiencia crítica y obstaculizarán su capacidad para servir eficazmente al público”, dijo.

