Cuatro heridos en un apuñalamiento durante Yom Kippur en una sinagoga de Manchester, según la Policía del Reino Unido

Al menos cuatro personas resultaron heridas después de un ataque con un coche y un arma blanca frente a una sinagoga en Manchester, en el norte de Inglaterra, en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

La policía informó que acudieron a un incidente en Crumpsall, al norte de la ciudad, donde un coche atropelló a varios ciudadanos y un hombre fue apuñalado. El sospechoso fue baleado por agentes de armas.

“La policía fue llamada a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, Crumpsall, a las 9.31 a. m. por un miembro del público, que declaró haber presenciado un automóvil que se dirigía hacia miembros del público y que un hombre había sido apuñalado”, dijo la fuerza en un comunicado.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, dijo que estaba “horrorizado” por el ataque de este jueves y agradeció a los servicios de emergencia por su respuesta.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, dijo en una publicación en X. “Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados”.

Starmer volará de regreso al Reino Unido temprano desde una reunión de seguridad de líderes europeos en la capital danesa, Copenhague, para presidir una reunión dirigida por el comité Cobra del gobierno del Reino Unido, un grupo interdepartamental convocado en situaciones de emergencia nacional, según la agencia de noticias PA Media.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, instó a los miembros del público a evitar la zona, después del “grave incidente”.

“Obviamente, lo que todos queremos reconocer es cómo se siente la gente de nuestra comunidad judía en este momento”, dijo a BBC Radio Manchester.

“Solo puedo imaginar cómo se sentirá la gente cuando escuche esta noticia, el miedo que traerá”, añadió Burnham.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

