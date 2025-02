La canción “Not Like Us” comenzó como una crítica. Ahora, es un himno del Superbowl

Se había cuestionado si Lamar incluiría la canción en su actuación. Lamar y Drake pertenecen a sellos discográficos de Universal Music Group, Inc. Drake presentó una demanda contra la compañía en la que acusa al sello de difamación en la publicación y promoción de “Not Like Us”. Lamar no figura como acusado en la demanda.

Incluso su estribillo ligero, en el que Lamar canta repetidamente las palabras they not like us (ellos no son como nosotros) sobre un elegante ritmo de Mustard que el productor solo tardó 30 minutos en preparar, es pegadizo. Hasta la multitud repleta de estrellas en los Grammy cantó al unísono cuando sonó la canción mientras Lamar recogía uno de sus premios.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.