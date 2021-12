Cómo solicitar un permiso de trabajo temporal en Canadá

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Para septiembre de 2021, más de 92.000 personas obtuvieron un permiso bajo el programa de trabajadores extranjeros temporales (TET), según cifras del departamento de inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá. Pero, ¿quiénes pueden trabajar en Canadá, y cómo se obtiene un permiso de trabajo como extranjero?

De acuerdo con el gobierno canadiense, para trabajar en Canadá como extranjero normalmente se requiere un permiso de trabajo, aunque existen excepciones. Por ejemplo, si eres un líder religioso, un artista, orador público o estudiante del área de la salud.

Además, el proceso también dependerá del tipo de permiso que se necesite, ya que Canadá cuenta con dos tipos:

Permiso de trabajo abierto: este permiso te permite trabajar para cualquier empleador en Canadá. Entre las personas que pueden solicitar un permiso de trabajo abierto están los estudiantes internacionales elegibles, los estudiantes que no pueden cubrir los costos de sus estudios, un familiar dependiente de alguien que solicitó la residencia permanente, el cónyuge o pareja de un trabajador calificado o estudiante internacional, refugiados, entre otros. Permiso de trabajo específico del empleador: este permiso únicamente te permite trabajar según lo establecido en tu permiso de trabajo, que indica el nombre del empleador para el que puedes trabajar, por cuánto tiempo puedes trabajar y el lugar de trabajo. Por ejemplo, si eres un académico, trabajas en una producción de televisión o cine, eres un atleta profesional o un emprendedor, es posible que seas elegible a un permiso de trabajo específico del empleador.

El sitio web del gobierno de Canadá cuenta con un cuestionario que te permite saber el tipo de permiso de trabajo que necesitas, según el trabajo que pretendes desempeñar.

Requisitos de elegibilidad para un permiso de trabajo

Antes de poder solicitar un permiso de trabajo, el solicitante deberá contar con una carta de oferta de trabajo, un contrato, una copia de la Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (EIMT) y el número EIMT.

Según el gobierno de Canadá, en la mayoría de los casos los empleadores necesitan un EIMT, un documento necesario para contratar a trabajadores extranjeros. Sin embargo, existen ofertas de trabajo que están exentas de la evaluación de impacto en el mercado laboral. Por ejemplo: si están cubiertos por un acuerdo internacional —como CUSMA (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) o GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios)—, están cubiertos por un acuerdo entre Canadá y una provincia o territorio o están exentos por motivos de “intereses canadienses”.

Sin embargo, aunque un trabajo esté exento de una EIMT, el solicitante deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad para un permiso de trabajo. Por ello, sin importar qué tipo de trabajo se solicite y en dónde se solicite, la persona deberá:

Demostrar que saldrá de Canadá cuando expire el permiso de trabajo Demostrar que tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos y los de su familia durante la estadía en Canadá y para regresar a su país de origen No tener antecedentes de actividad delictiva No ser un peligro para la seguridad de Canadá Tener buena salud No trabajar para un empleador listado como “no elegible” No planear trabajar para un empleador que, de manera regular, ofrece estriptis, bailes eróticos, servicios de acompañamiento o masajes eróticos Entregar al funcionario cualquier documento que sea solicitado para demostrar que puede entrar al país

Para que una persona pueda aplicar para un trabajo de agricultura en Canadá, esta deberá ser elegible para un permiso de trabajo e igual deberá cumplir con ciertos criterios de elegibilidad.

Cómo solicitar un trabajo temporal agrícola en Canadá

De ser elegible a un permiso de trabajo, puedes realizar la solicitud en línea. Una vez presentada deberás proporcionar tus datos biométricos.

Los ciudadanos de Venezuela posiblemente deberán completar pasos adicionales al completar su solicitud. Por ejemplo, si la fecha de vencimiento impresa del pasaporte ha expirado, es posible agregar 5 años al incluir una carta explicativa con la solicitud que diga: “soy ciudadano venezolano con pasaporte venezolano, el cual ha sido extendido por 5 años”.

¿Cómo encuentro una vacante laboral?

El gobierno de Canadá cuenta con una bolsa de trabajo que lista a los empleadores canadienses que quieren contratar a trabajadores extranjeros temporales. Los trabajadores listados, ya obtuvieron o solicitaron una EIMT.

Restricciones por covid-19

Debido a la pandemia por covid-19, todos los viajeros de 5 años o más, deberán presentar un comprobante con resultado negativo de la prueba del covid-19 para poder entrar a Canadá.

El comprobante deberá presentarse incluso si la persona está totalmente vacunada contra el covid-19. Sin embargo, los trabajadores extranjeros temporales completamente vacunados están exentos de la cuarentena y de la prueba al octavo día.

Ante la variante ómicron del coronavirus, el gobierno de Canadá prohibió la entrada a los ciudadanos extranjeros que hayan estado en Botswana, Egipto, Swatini, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudáfrica y Zimbabwe 15 días antes de su llegada al país norteamericano.

