Las condiciones se ven favorables para los compradores de última hora a solo una semana de la Navidad

SANTA BARBARA, Calif. - Las largas filas y los estacionamientos llenos solían ser un indicador de una temporada navideña con mucha actividad comercial. Sin embargo, en la Costa Central, la ausencia de esas señales hace difícil saber dónde está hoy el poder de compra de los consumidores.

Parte de esas compras podría estar ocurriendo frente a una computadora. Además, el ritmo parece haberse enfriado.

Una nueva encuesta publicada por ABC News revela que más del 40 % de los compradores planea gastar menos este año en comparación con el año pasado.

En Paseo Nuevo Mall, en Santa Bárbara, el día después del Día de Acción de Gracias se vivió un ambiente animado que recordó a años anteriores. Pero desde entonces, las compras han transcurrido con más calma, sin ese sentido de urgencia por encontrar ofertas.

En el Camino Real Marketplace, en Goleta, alrededor de las 10 de la mañana era posible encontrar estacionamiento en la primera mitad del lote, una buena noticia para quienes compran entre semana y temprano. Sin embargo, se espera que el panorama cambie durante el fin de semana.

Las compras en línea continúan reduciendo el tráfico en muchas tiendas físicas. Aun así, quienes buscan artículos de boutiques o productos hechos localmente prefieren salir a comprarlos en persona para verlos y tocarlos. Algunos compradores también aseguran que apoyar a los comercios locales es una prioridad, ya que son una parte esencial de la economía de la comunidad.