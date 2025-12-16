Noticias de la Costa Central 12-16-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Hijo de Rob Reiner bajo custodia por presunto asesinato de sus padres

Nick Reiner se encuentra bajo custodia y podría enfrentar cargos formales este martes en relación con la muerte de sus padres, el reconocido director Rob Reiner y Michele Singer.

De acuerdo con las autoridades, Reiner fue ingresado a la cárcel por cargos de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza la investigación.

Fuentes cercanas al caso informaron que fue la hija de Rob Reiner y Michele Singer quien encontró a la pareja sin vida dentro de su vivienda el domingo. Nick Reiner no se encontraba en el hogar al momento del hallazgo, pero fue arrestado posteriormente cerca del campus de la Universidad del Sur de California, USC.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el posible motivo ni las circunstancias exactas del crimen.

Nick Reiner había hablado públicamente sobre sus problemas con la adicción en el pasado. En una entrevista con la revista Time, reveló que había ingresado a rehabilitación en 17 ocasiones.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el proceso legal que enfrenta.

Cierra permanentemente la sucursal del centro de la cooperativa de alimentos Isla Vista

La cooperativa de alimentos Isla Vista anunció que cerrará de manera permanente su ubicación en el centro de la ciudad al final del mes.

La organización atribuye el cierre a los constantes desafíos financieros. “Los gastos siguen siendo altos, las ventas siguen siendo demasiado bajas, y no podemos operar de manera sostenible una segunda sucursal sin poner en riesgo la estabilidad de la cooperativa”, indicaron en un comunicado.

Tras el cierre, la tienda volverá a funcionar como Cantwell’s Market and Deli, marcando el fin de la presencia de la cooperativa en esa ubicación.

La comunidad local lamenta la noticia, mientras la cooperativa asegura que seguirá enfocada en mantener operaciones sostenibles en otras áreas.

