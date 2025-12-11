Noticias de la Costa Central 12-11-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Daños al Santuario en la Iglesia de Guadalupe Antes de la Celebración

Nueva información sobre el santuario de mosaico en la iglesia Our Lady of Guadalupe en Santa Bárbara, que fue dañado por un hombre con un martillo.

La celebración de la Virgen de Guadalupe comenzará el jueves a las 6 de la tarde en Ortega Park con un rosario, seguido de una caminata hacia la iglesia que está a unas cuadras.

Se espera una gran participación, especialmente después del incidente de la semana pasada cuando el santuario fue dañado.

Demanda Contra la Ciudad de Santa Bárbara por Renta en Stearns Wharf

La ciudad de Santa Bárbara enfrenta una demanda del restaurante Harbor por el contrato de arrendamiento del local en Stearns Wharf.

Los dueños del restaurante deben pagar más de 61 mil dólares al mes en renta.

Su abogado, John Thyne, asegura que el negocio paga el 20% de sus ventas brutas, el doble de lo que pagaban los antiguos propietarios.

La administradora de la ciudad, Kelly McAdoo, afirma que ya revisaron la demanda y consideran que las acusaciones no tienen fundamento.