El calor continúa el jueves, seguimos de cerca la próxima ola de calor.

El jueves será otro día caluroso mientras la alta presión se mantiene sobre el sur de California. Se espera una ligera baja de temperatura respecto a días anteriores, pero los valores seguirán 10 a 20 grados por encima del promedio. Ve a las playas y busca sombra cuando sea posible. El pico de calor ocurrirá entre el mediodía y las 3 p.m.

El viernes será otro día cálido. El flujo offshore trae mínimas nubes y baja humedad. Se esperan ráfagas de viento cerca de San Luis Obispo y Ventura. Las aguas marinas se mantienen templadas durante el fin de semana, así que aprovecha para refrescarte en la playa.

El flujo onshore regresa sábado y domingo. Las nubes marinas reaparecen y la humedad aumenta. Esta tendencia de enfriamiento será breve, ya que el calor volverá la próxima semana. Todo indica que es muy probable otra ola de calor en diciembre, más detalles próximamente.

