Concierto navideño gratuito en Santa Bárbara invita a toda la comunidad

Published 12:25 pm

SANTA BARBARA, Calif. - Prepárate para cantar junto a una tradición navideña de Santa Bárbara que anima la temporada.

La banda Prime Time realiza hoy un ensayo completo en La Colina para su concierto anual de Navidad y canto colectivo.

Los integrantes están puliendo favoritas navideñas conocidas e invitan a toda la comunidad a participar.

Los organizadores aseguran que el ensayo garantiza una actuación viva y festiva para familias y visitantes que se dirigen al centro.

El concierto gratuito será el viernes de 6 a 8 p.m. en el Museo de Arte de Santa Bárbara en State Street.

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12.

