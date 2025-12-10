Concierto navideño gratuito en Santa Bárbara invita a toda la comunidad
SANTA BARBARA, Calif. - Prepárate para cantar junto a una tradición navideña de Santa Bárbara que anima la temporada.
La banda Prime Time realiza hoy un ensayo completo en La Colina para su concierto anual de Navidad y canto colectivo.
Los integrantes están puliendo favoritas navideñas conocidas e invitan a toda la comunidad a participar.
Los organizadores aseguran que el ensayo garantiza una actuación viva y festiva para familias y visitantes que se dirigen al centro.
El concierto gratuito será el viernes de 6 a 8 p.m. en el Museo de Arte de Santa Bárbara en State Street.