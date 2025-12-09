Noticias de la Costa Central 12-9-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Laura Capps Inicia Su Campaña de Reelección

La supervisora del Condado de Santa Bárbara, Laura Capps, lanzó oficialmente su campaña de reelección este fin de semana.

La supervisora del Segundo Distrito hizo el anuncio durante un evento en Goleta Beach, donde se reunió con simpatizantes y líderes comunitarios.

Capps, quien actualmente preside la Junta de Supervisores, busca un segundo mandato con el objetivo de continuar su labor en temas como la vivienda asequible, la energía renovable y la seguridad pública, entre otras prioridades para la región.

Nuevo Jefe de Bomberos Asume en Santa Bárbara



El Condado de Santa Bárbara tiene nuevo jefe de bomberos, Garrett Huff asumió oficialmente el cargo este lunes tras la jubilación de Mark Hartwig, quien estuvo al mando durante seis años.

Huff, quien se unió al departamento en 2005 y recientemente se desempeñó como subjefe, inicia su mandato con una agenda activa. Este martes asistirá a la inauguración del nuevo Centro Regional de Comunicaciones de Bomberos en Cathedral Oaks Road.

El nuevo centro forma parte de un esfuerzo más amplio para mejorar y agilizar la respuesta a emergencias en todo el condado.