Noticias locales de la Costa Central 10-15-25

VOTACIÓN SOBRE PLANTA DE ENERGÍA DE OXNARD SE POSPONE

Residentes de Oxnard expresaron su frustración por los retrasos en el cierre de la planta de energía de Ormond Beach, una demanda que ha tardado años en resolverse.

La comunidad está pidiendo a la Comisión de Tierras del Estado de California que rechace la extensión del arrendamiento de la planta y que restaure el acceso costero a Ormond Beach.

La comisión estatal votará en diciembre sobre una extensión menor relacionada con las tuberías que transportan agua del océano para enfriar la planta.

DONACIÓN MILLONARIA IMPULSA A FUTUROS AGRICULTORES EN CAL POLY

El programa de agricultura de Cal Poly recibió una donación destinada a impulsar a la próxima generación de agricultores.

Driscoll’s, líder mundial en la producción de bayas, prometió 5 millones de dólares para el nuevo complejo de ciencias vegetales de la universidad.

El dinero se destinará a financiar una tienda agrícola, y se espera que la construcción comience el próximo año y finalice para 2027.