Noticias locales de la Costa Central 10-7-25

AVISO DE HERVIR EL AGUA EN MORRO BAY

Un aviso preventivo de hervir el agua está vigente para partes de Morro Bay debido a una rotura en la tubería principal de agua.

Las autoridades locales informan que las zonas afectadas incluyen los vecindarios al sur del Parque Del Mar, hasta la Escuela Preparatoria Morro Bay y el Parque de Casas Rodantes Morro Dunes, además de las áreas cercanas a Quintana Place y Downing Street.

Mientras se realizan pruebas de emergencia, se recomienda a los residentes usar agua hervida o embotellada para beber y cocinar.

Los funcionarios esperan resolver el problema antes del miércoles, dependiendo de los resultados de las pruebas.

Mientras se realizan pruebas de emergencia, se recomienda a los residentes usar agua hervida o embotellada para beber y cocinar.

INVESTIGAN NUEVAS PRUEBAS EN EL CASO DE MUJER DESAPARECIDA EN SAN LUIS OBISPO

La Oficina del Alguacil del Condado de San Luis Obispo investiga nuevas pruebas en el caso de Isabel Lucas Velasco, una mujer de Coalinga desaparecida desde el 12 de septiembre.

Velasco tiene 50 años, mide 5 pies con 1 pulgada y pesa aproximadamente 145 libras. Es originaria de Coalinga, una ciudad del Valle Pleasant en el Condado de Fresno.

Las autoridades buscan información sobre dos camionetas que podrían estar relacionadas con su desaparición:

Una Toyota Tacoma roja 2015

Una Nissan Frontier blanca 2001, ambas con placas de California.

Las camionetas ya fueron confiscadas como evidencia, y el Departamento del Alguacil pide a la comunidad que informe si vio alguno de estos vehículos el 12 o el 14 de septiembre, cerca de la Carretera 198, al oeste de Coalinga.

Las autoridades buscan información sobre estos vehículos vistos el 12 o el 14 de septiembre, cerca de la Carretera 198, al oeste de Coalinga.