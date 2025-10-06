Mario Guevara: De periodista detenido a deportado

ATLANTA, Georgia., - Mario Guevara, un periodista salvadoreño conocido por cubrir redadas de inmigración, fue deportado de Estados Unidos después de pasar varios meses en custodia federal.

En junio, fue arrestado mientras transmitía en vivo una protesta “No Kings” en Atlanta, usando un chaleco de prensa. Aunque todas las acusaciones en su contra fueron retiradas, ICE lo mantuvo bajo custodia.

Durante ese tiempo, Guevara fue el único periodista conocido detenido por el gobierno estadounidense.

La Unión Americana de Libertades Civiles declaró que “los periodistas no deberían temer represalias del gobierno… El trato a Mario debería preocupar a cualquiera que valore la libertad de prensa”.

El tribunal que negó su apelación indicó que la libertad de prensa formaba parte de su caso, pero que sus abogados no lograron probar su defensa bajo la ley de inmigración.

Su hijo Oscar, ciudadano estadounidense, dice que seguirá luchando por su padre. “Quería que el gobierno supiera que no todos los inmigrantes son criminales.

Que nuestra familia se separara… duele, duele.

Es bueno saber que en algunos años puede volver a través de mí, así que hay esa esperanza”, dijo Oscar.

Hace ocho años, Oscar fue diagnosticado con un tumor cerebral, y su padre compartió su historia con sus seguidores.

Ahora, Oscar trabaja para ayudar a su papá, iniciando el proceso para dar estatus legal a sus padres. Guevara huyó de El Salvador en 2004 después de recibir amenazas de muerte por su labor periodística.

En 2012, un juez de inmigración negó su solicitud de asilo, pero Guevara pudo quedarse en los Estados Unidos con un permiso de trabajo.

Tras su arresto en junio, las autoridades reabrieron su caso, lo que finalmente llevó a su deportación.

Guevara dijo que estaba listo para salir del país, aunque lamenta haber dedicado tanto tiempo a su negocio y a informar a la comunidad, lo que le quitó tiempo con su familia, tiempo que espera recuperar desde otro país.