Noticias de la Costa Central 12-9-25

SANTA BÁRBARA, Calif. (KEYT) –

La supervisora ​​Laura Capps inicia campaña

La supervisora del condado de Santa Bárbara, Laura Capps, inció oficialmente su campańa de reelectión esta fin de semana.

La representante del segundo distrito realizó el anuncio en la playa de Goleta.

Como presidenta de la junta, busca un segundo mandato con el propósito de continuar su labor en materia de vivienda asequible, energía renovable y seguridad pública, entre otros temas prioritarios.

El candidato a vicegobernador Josh Fryhoff acompaño a Capps en el evento.

El nuevo jefe de bomberos de Santa Bárbara asume el cargo

El nuevo jefe de departamento de bomberos del condado de Santa Bárbara asumió oficialmente el cargo.

Garrett Huff tomó el mando ayer, sucediendo a Mark Hartwig, quien se desempeño como jefe del condado durante seis años y ahora se retira.

Huff es una figura conocida, ya que se incorporó al condado en 2005 y recientemente ocupaba el puesto de subdirector del departamento de bomberos.

Una de sus primeras tareas oficialmente será asistir esta mañana a la ceremonia de inauguración del centro regional de comunicaciones contra incendios, ubicado en Cathedral Oaks Road.

Esta centro forma parte de una ampliación del centro de operaciones que busca optimizar la respuesta a emergencias en todo el condado.

Santa Barbara City College ofrece clases gratuitas

El City College de Santa Bárbara está ampliando el acceso a la educación al ofrecer clases populares de manera gratuita.

La escuela de aprendizaje extendido eliminará las tarifas de muchas de sus clases tradicionales. Estos cursos ahora forman parte de un programa gratuito sin crédito académico.

La mayoría se ofrece a través del programa de bienestar para adultos mayores, dirigido a personas de 18 años en adelante.

Clases de arte, música, acondicionamiento físico y desarrollo personal están ahora incluidas.

Los estudiantes ya pueden inscribirse a través de SBCC EXTENDED LEARNING.