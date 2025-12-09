Nueva ley obliga a inmigrantes a pagar multa si son arrestados

Una nueva multa federal ha comenzado a generar preocpación entre comunidades inmigrantes.

A partir de esta semana, personas indocmentadas mayores de catorce años podrían enfrentar sanciones de hasta cinco-mil dólares si son detenidas por las autoridades.

Gabriela Tirado, Telemundo:

La medida comenzó a circular públicamente luego de que el jefe de la patrulla fronteriza la anunciara a través de sus redes sociales, apenas horas antes de que entrara en vigor. Pero más allá del anuncio, lo que genera mayor preocupación son las consecencias.

“Las personas que no hagan el pago, por no querer o no poder, pues estarían en deuda con el gobierno de Estados Unidos, estarían en la lista de deudores de Estados Unidos y tendríamos que también ver cómo afectaría en el futuro su elegibilidad para poder arreglar su estatus migratorio, teniendo esa deuda pendiente con el gobierno…”

De acuerdo con la ley, no pagar no significa que la multa desaparezca. Por el contrario, la deuda se acumula y queda registrada a nombre de la persona. Para muchas familias, esto resulta simplemente inalcanzable.

“De dónde van a sacar el dinero si van a estar encerrados… es imposible, es imposible y es una locura…”

La organización Americana de Derechos Civiles asegura que esta medida no busca mayor seguridad, sino que castiga a quienes buscan protección, incluidos menores de edad.

“Por qué no le cobran a las personas que se portan mal, que tienen presos, que tienen por ahí, ¿por qué no les cobran a ellos?”

La multa forma parte del proyecto conocido como 'One Big Beautiful Bill,' impulsado por el presidente Donald Trump, y entró oficialmente en vigor Domingo 7 de Diciembre.

Pero abogados de inmigración cuestionan su aplicación en la practica.

“¿Quién entra cargando, cuando va cruzando de manera indocumentada, con $5,000? No, es… es… me parece que es una ley poco práctica, que a lo mejor se vuelve obsoleta, porque no veo cómo poder llevar a cabo ejecutar esta ley…”

Para quienes ya han recibido notificaciones de multa, la recomendación es no enfrentarlo solos.

“Que acudan con un abogado… hemos tenido éxito en apelar este tipo de multas, porque son multas que son incosteables… ese tipo de multas ni siquiera está garantizado por la Constitución…”

