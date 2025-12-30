Millones se preparan para despedir el año bajo condiciones invernales extremas

Partes del país se preparan para cerrar el año con condiciones invernales severas que podrían afectar a millones de estadounidenses. Un sistema invernal ya impacta al norte del país, desde el Medio Oeste hasta Nueva Inglaterra, trayendo temperaturas peligrosamente bajas, nieve y condiciones complicadas en carreteras y aeropuertos.

Meteorólogos advierten que en algunas zonas del norte, la sensación térmica podría descender hasta 20 grados bajo cero, mientras que en la región de los Grandes Lagos y el Medio Oeste se espera más nieve para la despedida de año e incluso para el viernes.

En Minnesota, autoridades reportaron más de 400 incidentes de vehículos que se salieron de la carretera debido al hielo. Algunas áreas del estado acumularon hasta siete pulgadas de nieve. En Illinois, el mismo sistema provocó al menos un tornado el domingo, el cual impactó una zona residencial.

La tormenta también ha causado retrasos y cancelaciones en aeropuertos. Este lunes se reportaron alrededor de 5,000 vuelos retrasados y 500 cancelados en aeropuertos como Minneapolis, Chicago y Newark, afectando a miles de pasajeros durante uno de los periodos de viaje más intensos de la temporada navideña.

Mientras tanto, en el sur de California, los vientos de Santa Ana se intensificaron en las últimas horas, con ráfagas de hasta 70 millas por hora en algunas zonas, provocando emergencias y caída de ramas sobre líneas eléctricas.

Y hacia el sur del país, se anticipa un marcado descenso de temperaturas. En partes de Florida, los termómetros podrían caer a entre 20 y 30 grados Fahrenheit en las próximas horas.

Expertos señalan que estos eventos climáticos están directamente relacionados con el fenómeno de La Niña, cuyos efectos podrían extenderse hasta al menos febrero del próximo año.