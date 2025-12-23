Tormenta navideña podría traer impactos significativos en la Costa Central

San Luis Obispo, CA – Aunque hoy los cielos están despejados y hace frío, no se dejen engañar: la lluvia está en camino y podría generar inundaciones, deslizamientos de escombros y flujos de lodo, especialmente en áreas afectadas por incendios recientes.

Anita Konopa, Coordinadora de Servicios de Emergencia del Condado de SLO, advierte, "Esta es una tormenta potencialmente dañina, y aunque sea Navidad, nuestras agencias están listas para responder."

El condado y sus agencias socias se reunieron el domingo para planificar la respuesta, asegurando que el personal esté disponible durante las fiestas.

En Santa Maria, la ciudad también tendrá equipos listos para actuar, mientras los trabajadores se preparan y revisan que todo funcione correctamente.

Caltrans anticipa días ocupados, pero asegura que la planificación comenzó hace meses. Kevin Drabinski, Oficial de Información Pública, explica, "Ya desde el otoño evaluamos áreas de riesgo y desplegamos equipo y personal anticipadamente. Las fiestas no afectarán nuestra capacidad de respuesta."

Consejo a la comunidad, manténganse atentos a los avisos meteorológicos y tomen precauciones.