Skip to Content
Telemundo

Tormenta navideña podría traer impactos significativos en la Costa Central

By
Published 12:07 pm

San Luis Obispo, CA – Aunque hoy los cielos están despejados y hace frío, no se dejen engañar: la lluvia está en camino y podría generar inundaciones, deslizamientos de escombros y flujos de lodo, especialmente en áreas afectadas por incendios recientes.

Anita Konopa, Coordinadora de Servicios de Emergencia del Condado de SLO, advierte, "Esta es una tormenta potencialmente dañina, y aunque sea Navidad, nuestras agencias están listas para responder."

El condado y sus agencias socias se reunieron el domingo para planificar la respuesta, asegurando que el personal esté disponible durante las fiestas.

En Santa Maria, la ciudad también tendrá equipos listos para actuar, mientras los trabajadores se preparan y revisan que todo funcione correctamente.

Caltrans anticipa días ocupados, pero asegura que la planificación comenzó hace meses. Kevin Drabinski, Oficial de Información Pública, explica, "Ya desde el otoño evaluamos áreas de riesgo y desplegamos equipo y personal anticipadamente. Las fiestas no afectarán nuestra capacidad de respuesta."

Consejo a la comunidad, manténganse atentos a los avisos meteorológicos y tomen precauciones.

Article Topic Follows: Telemundo
#ablock-lead
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.