Río atmosférico azota California: Lluvias intensas y alertas de inundación

Published 10:44 am

Lo que comenzó como una lluvia ligera este martes está a punto de transformarse en una de las tormentas más intensas de la temporada. Un sistema de río atmosférico cargado de humedad tropical amenaza con provocar inundaciones y daños significativos justo en medio de las festividades.

El Cronograma de la Tormenta

La situación evolucionará rápidamente en las próximas horas:

  • Martes noche a Miércoles mañana: Se espera el impacto más fuerte con lluvias torrenciales y tormentas eléctricas severas.
  • Miércoles tarde: Habrá una breve tregua en la intensidad.
  • Jueves (Día de Navidad): Un segundo pulso de la tormenta llegará con fuerza, complicando los planes familiares.

Acumulaciones de lluvia y vientos peligrosos

Las cifras previstas por los meteorólogos son alarmantes, especialmente para las zonas montañosas:

  • Al sur de Point Conception: Entre 5 y 11 pulgadas de lluvia en las montañas; de 3 a 6 pulgadas en la costa.
  • Al norte de Point Conception: Entre 4 y 7 pulgadas en montañas; de 2 a 4 pulgadas en la costa.
  • Ráfagas de viento: Se esperan vientos de 30-50 mph, con ráfagas extremas que podrían alcanzar las 80 mph, lo que provocará caídas de árboles y cortes de luz.

Riesgos Extremos y Vigilancias

Toda la región se encuentra bajo Vigilancia de Inundación y Aviso de Vientos Fuertes. La saturación del suelo aumenta drásticamente el peligro de:

  1. Inundaciones repentinas y desbordamiento de ríos.
  2. Flujos de lodo y escombros en zonas de laderas y áreas recientemente quemadas.
  3. Tornados aislados y granizo debido a la inestabilidad atmosférica.
Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

