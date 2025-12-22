Tormentas en camino, pronóstico para el lunes 22 de diciembre

El invierno comenzó oficialmente el domingo y, a pesar de que hemos tenido otro día seco, las condiciones están a punto de cambiar. Frente a nuestra costa oeste ya se alinean al menos varias ondas de humedad que comenzarán a traer lluvia a partir del martes.

Las lluvias probablemente se desarrollarán a lo largo del día martes y podrían intensificarse en algunos momentos, prolongándose hasta el jueves durante el día. Este sistema presenta señales claras de lluvias moderadas a fuertes, ya que humedad subtropical está siendo arrastrada hacia nuestra región desde el suroeste.

Por ahora, hay avisos de inundaciones vigentes en toda la región. También podrían presentarse vientos fuertes y oleaje elevado. Debido al origen sureño de la humedad, los niveles de nieve se mantendrán relativamente altos y, hasta el momento, no hay avisos ni alertas oficiales por clima invernal.

Los acumulados de lluvia se estiman entre 1 y 3 pulgadas en zonas costeras y valles, y entre 2 y 5 pulgadas en las zonas montañosas y colinas, hasta el día de Navidad.

Mirando hacia adelante, las lluvias deberían volverse más dispersas y menos intensas hacia la tarde del día de Navidad y el viernes, aunque podrían presentarse algunos chubascos breves pero fuertes. El pronóstico se torna un poco más incierto durante el fin de semana, ya que podrían persistir algunos parches de humedad. Aun así, se espera un ambiente mucho más tranquilo, con solo una ligera posibilidad de uno que otro chubasco.

Otra onda de humedad podría ingresar a la región a inicios de la próxima semana laboral, lo que está generando incertidumbre en los modelos de pronóstico a largo plazo. Será necesario monitorear de cerca, ya que los detalles sobre el momento y la intensidad podrían cambiar.

Prepárese para varios días lluviosos y manténgase informado a través de nuestras transmisiones y aquí en nuestro sitio web.