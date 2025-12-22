La Navidad llega con gastos que pocos logran evitar

Con la llegada de la Navidad, el bolsillo de muchas familias también resiente el impacto. Aunque cada hogar intenta ajustarse a un presupuesto, la cena suele ser uno de los mayores gastos de la temporada.

Sara Ramírez, consumidora, dice que este año apostará por mantener vivas sus tradiciones venezolanas.



“Como soy de Venezuela voy a hacer hallaca, pan de jamón y ensalada de gallina. Ahí se va como aproximadamente 300 dólares”, comentó.

Otros aún no tienen claro cuánto terminarán gastando.

“Se me hace que vamos a hacer tamales y yo no sé cuánto va a costar todo eso, pero lo que necesitamos hay que hacerlo”, dijo Efraín Silva.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas, el gasto promedio por persona durante la temporada navideña incluyendo regalos, comida y decoración ronda los 890 dólares.

Para quienes, como Efraín, no tienen un estimado claro, estos son algunos costos aproximados para preparar tamales: una bolsa de masa cuesta $5.89 y rinde cerca de tres docenas; las hojas tienen un precio de $5.99; y las especias rondan los $3.99. Si se preparan tamales de carne de puerco, la libra cuesta $4.99, la manteca $2.14 y los vegetales alrededor de $6. En total, el gasto aproximado sería de $29 por docena, e incluso podría sobrar masa.

Cabe aclarar que los precios son estimados.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda algunas estrategias para ahorrar:

Planificar con anticipación

Revisar qué ingredientes ya se tienen en casa

Pedir a los invitados que lleven un platillo

Para algunos, la Navidad sigue siendo un momento para disfrutar sin pensar demasiado en el gasto.

“Disfrutar, porque uno como inmigrante no sabe hasta cuándo estemos aquí, entonces toca disfrutar y pasarla bien con la familia”, expresó Sara Ramírez.

Sin embargo, otros optan por la moderación ante la incertidumbre.

“Nada, el trabajo hay poco y con esta situación de la migra, nomás quedarnos en casa”, dijo Israel Ojeda.

Mientras tanto, muchas familias buscan el equilibrio entre celebrar y cuidar sus finanzas en una de las temporadas más significativas del año.