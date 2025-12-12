Noticias de la Costa Central 12-12-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Ciudadano Estadounidense detenido por error testifica en Washington D.C

Un ciudadano estadounidense y veterano del ejército del condado de ventura viajó esta semana a washington d.c. para compartir su testimonio tras haber sido detenido por agentes de inmigración durante el verano.

George retes contó que se dirigía a su trabajo como guardia de seguridad en la granja de cannabis glass house cuando ocurrió una redada en julio. A pesar de asegurar que era ciudadano, fue arrestado de todas formas.

Retes, de 25 años, permaneció bajo custodia de ice durante tres días sin que se le presentaran cargos. Su caso ha generado preocupación sobre errores en operativos migratorios y sus impactos en ciudadanos estadounidenses.

Gran colecta de juguetes en Santa Bárbara ayuda a la Unity Shoppe

Una colecta especial de juguetes se aceleró este fin de semana para apoyar a la unity shoppe esta temporada.

El evento anual reunió varios maleteros llenos de juguetes en el santa barbara elks lodge, sobre calle real en goleta.

Quienes quisieron mostrar sus autos pudieron obtener un espacio gratuito si llevaban un juguete sin envolver.

Se informa que los juguetes serán entregados en un hot rod o auto clásico durante el Telemaratón anual de unity, que se transmite hoy de 5 a 8 p.m. por News Channel three.