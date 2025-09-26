Las Noticias de la Costa Central

SANTA BARBARA, Calif. -

Gran multitud asiste al lanzamiento de la Asociación de Mejora del Centro de Santa Bárbara

Una gran multitud se reunió en el centro de la ciudad para el lanzamiento oficial de la nueva Asociación de Mejora del Centro de Santa Bárbara.

Durante la presentación, los líderes del grupo dieron a conocer planes para revitalizar el área, incluyendo aceras más limpias y jardinería renovada alrededor de su nueva oficina en State Street.

También se comprometieron a reforzar la seguridad con más iluminación y cámaras de vigilancia en las calles principales.

La asociación adelantó que más proyectos están en camino para el próximo año, con el objetivo de hacer del centro un espacio más atractivo y seguro para residentes y visitantes.

Estudiantes de UCSB regresan al campus con la mira en su futuro

Miles de estudiantes han regresado a la Universidad de California, Santa Bárbara, con la mirada puesta en los retos y oportunidades del nuevo ciclo académico.

Los jóvenes afirman que están enfocados en destacar en sus clases y en prepararse para los desafíos del mundo real, mostrando disposición para adaptarse a los cambios.

Más allá de lo académico, resaltan la importancia de hacer amigos y unirse a grupos estudiantiles, lo que consideran esencial para tener un año más gratificante.

Además, muchos estudiantes reconocen que la universidad les brinda apoyo en su libertad de expresión, incluso en temas sociales sensibles como la inmigración.