CIF-SS and CIF-CS playoff quarterfinal results in boys basketball
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
CIF-Southern Section Quarterfinals:
Division 6: Valencia/P 56,St. Bonaventure 39
Division 8: Edgewood 58, Dunn 56
Division 9: Valley Christian Academy Santa Maria 53, Loma Linda Academy 51: Lions play Colton in semifinals on Friday
CIF-Central Section Quarterfinals:
Division 1: St. Joseph 100, Centennial 45: Knights host Bakersfield Christian in semifinals on Thursday at 6 p.m.
Division 2: Atascadero 82, Sanger 41: Greyhounds host Hoover in semifinals on Thursday at 6 p.m.
Hoover 54, Arroyo Grande 51
Bakersfield 65, San Luis Obispo 50
Clovis 63, Mission Prep 55
Division 5: Santa Maria 85, Highland 72: Saints host California City in semifinals on Thursday at 6 p.m.
Division 6: Orcutt Academy 47, Dos Palos 43: Spartans at Orosi in semifinals on Thursday at 6 p.m.