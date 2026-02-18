Skip to Content
CIF-SS and CIF-CS playoff quarterfinal results in boys basketball

CIF-Southern Section Quarterfinals:

Division 6: Valencia/P 56,St. Bonaventure 39

Division 8: Edgewood 58, Dunn 56

Division 9: Valley Christian Academy Santa Maria 53, Loma Linda Academy 51: Lions play Colton in semifinals on Friday

CIF-Central Section Quarterfinals:

Division 1: St. Joseph 100, Centennial 45: Knights host Bakersfield Christian in semifinals on Thursday at 6 p.m.

Division 2: Atascadero 82, Sanger 41: Greyhounds host Hoover in semifinals on Thursday at 6 p.m.

Hoover 54, Arroyo Grande 51

Bakersfield 65, San Luis Obispo 50

Clovis 63, Mission Prep 55

Division 5: Santa Maria 85, Highland 72: Saints host California City in semifinals on Thursday at 6 p.m.

Division 6: Orcutt Academy 47, Dos Palos 43: Spartans at Orosi in semifinals on Thursday at 6 p.m.

