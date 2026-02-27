La Quintia anunció la temporada de conciertos en el parque SilverRock
Lina Robles
La Ciudad de La Quinta ha lanzado oficialmente una nueva temporada de su popular serie de Conciertos en el Parque, que ofrece música en vivo, venta de comida y diversión para toda la familia en el Parque SilverRock que se ubica en la calle del mismo nombre.
Este evento comunitario está abierto a todas las edades y está diseñado para reunir a residentes y visitantes en tardes relajadas de entretenimiento al aire libre.
Cada noche de concierto incluye presentaciones en vivo, food trucks y actividades para familias y niños a partir de las 6 de la tarde, solo se les recomienda a los asistentes llevar mantas y sillas de jardín para sentarse en el césped.
La temporada 2026 comenzó el 4 de febrero y mañana sábado 28 se presentará The Band Chico interpretando clásicos latinos, clásicos y R&B de 7 a 9 de la noche.