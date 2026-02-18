Skip to Content
Noticias Regionales

Las lluvias el viento han provocado de cierre de calles y un apagón en el Valle de Coachella

By
Published 11:14 am

Lina Robles

La policía de Palm Springs cerró la calle Indian Canyon ayer a las 3 de la madrugada debido a las inundaciones provocadas por las lluvias, mientras que las calles Gene Autry Trail y Vista Chino permanecen abiertas.

También se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, como la Ramon Road, Dinah Shore y el Hwy 111.

Mientras que por la tormenta un apagón afecto un sector de Palm Desert donde 134 casas y negocios se quedaron sin electricidad ayer a las 6:50 de la tarde, la compañía de luz trabajo arduamente para restaurar el servicio.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.