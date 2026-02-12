Skip to Content
La Cámara de Comercio de Palm Desert realizará una feria de salud gratuita

Published 11:14 am

Lina Robles

La Camara de Comercio de Palm Desert se unió al Distrito de Recreación del Desierto para realizar la segunda feria de bienestar el sábado 21 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el parque del Centro Cívico en el área de la Avenida San Pablo cerca de la calle Fred Waring.

Es un evento gratuito para educar e inspirar a las personas para que cuiden su salud y bienestar.

Contaran con la presencia de 55 organizaciones relacionados con la salud, además el hospital Eisenhower realizara consultas de salud como inyecciones B12, masajes, y recursos educativos, actividades infantiles y venta de comida.

