Esta semana se realizará el torneo de golf American Express en La Quinta
Lina Robles
Esta semana del 22 al 26 de enero se realizará el torneo de golf American Express en el que participaran 156 jugadores amateurs y 160 profesionales en el PGA West de La Quinta.
Además, el evento provee apoyos económicos a organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella que ayudan a la salud, bienestar, educación, indigentes y recuperación de desastres naturales entre otros.
Durante las 67 ediciones del torneo desde 1960 han apoyado con más de $67 millones de dólares a 100 organizaciones no lucrativas de nuestra región.