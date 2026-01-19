Skip to Content
Un peatón murió después de ser atropellado en Palm Springs

La policía reportó una fatalidad ayer a las 3:30 de la madrugada en la calle Vista Chino cerca de la Avenida Caballeros en Palms Springs donde atropellaron a un hombre que caminaba por el área.

Lamentablemente cuando los paramédicos llegaron la victima ya había muerto y el conductor del carro ya había huido.

El área fue cerrada durante cuatro horas mientras las autoridades y el forense hacían su trabajo; a las 7:30 de la mañana reabrieron l tramo de la calle Vista Chino que resulto afectado por el incidente.

