La policía arrestó a tres adolescentes sospechosos de disparar una pistola a varios agentes del sheriff en Thermal

Lina Robles

Las autoridades arrestaron a tres adolescentes de 18 años sospechosos de balacear desde un carro en movimiento a varios agentes del sheriff que estaban investigando un tiroteo en la Avenida 70 en Thermal el viernes pasado.

Por fortuna las balas solo pegaron en una patrulla.

Los agentes persiguieron el auto, pero lo perdieron de vista y después lo encontraron abandonado y más tarde arrestaron a Gustavo Barrera Peña, después durante un operativo capturaron a Guillermo Martínez y Eric Diaz Orozco.