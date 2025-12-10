Desert Hot Springs invita a la comunidad a su tradicional desfile de luces navideñas
Lina Robles
La ciudad de Desert Hot Springs invita a la comunidad a disfrutar de su tradicional desfile de luces navideñas el próximo sábado a partir de las 5:45 de la tarde a lo largo de la calle Palm Drive iniciando en Mission Lakes Boulevard hasta la calle Segunda.
En el desfile participarán flotas festivas, vehículos decorados y grupos comunitarios que imprimirán creatividad y espíritu navideño.
Las autoridades municipales invitan a la comunidad a llegar temprano, llevar a la familia y a disfrutar de la temporada más bonita del año.